Нарышкин назвал захват Мадуро крахом тоталитарно-либерального миропорядка - РИА Новости, 23.01.2026
06:08 23.01.2026
Нарышкин назвал захват Мадуро крахом тоталитарно-либерального миропорядка
Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин во время интервью агентству РИА Новости в Москве
Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин во время интервью агентству РИА Новости в Москве
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин во время интервью агентству РИА Новости в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Захват президента Венесуэлы Николаса Мадуро означает крах тоталитарно-либерального миропорядка, и символично, что "последний гвоздь в крышку его гроба" вбил президент США, заявил в интервью РИА Новости директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
Ранее Нарышкин в интервью агентству заявил, что захват Мадуро является грубейшим нарушением международного права, однако определенная часть политического класса в Вашингтоне, по его словам, находится в состоянии эйфории от этой успешной операции.
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Нарышкин назвал захват Мадуро нарушением международного права
03:09
"Но что дальше? Какие последствия этих событий? Мой прогноз - это означает конец и крах либерального миропорядка, а точнее, тоталитарно-либерального миропорядка. И символично, что, как говорят, "последний гвоздь в его гроб" вбивает президент Соединенных Штатов Америки - страны, которая в течение многих десятилетий и формировала этот миропорядок, одиозный порядок, основанный на неких правилах", - сказал Нарышкин.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. По версии властей США, они якобы имели отношение к "наркотерроризму".
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право.
Захваченный властями США президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
Лидер АдГ назвал действия США в отношении Мадуро методами Дикого Запада
17 января, 15:13
 
