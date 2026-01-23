Нарышкин назвал захват Мадуро крахом тоталитарно-либерального миропорядка

"Но что дальше? Какие последствия этих событий? Мой прогноз - это означает конец и крах либерального миропорядка, а точнее, тоталитарно-либерального миропорядка. И символично, что, как говорят, "последний гвоздь в его гроб" вбивает президент Соединенных Штатов Америки - страны, которая в течение многих десятилетий и формировала этот миропорядок, одиозный порядок, основанный на неких правилах", - сказал Нарышкин.