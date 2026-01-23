https://ria.ru/20260123/naryshkin-2069749017.html
Нарышкин назвал захват Мадуро крахом тоталитарно-либерального миропорядка
Нарышкин назвал захват Мадуро крахом тоталитарно-либерального миропорядка - РИА Новости, 23.01.2026
Нарышкин назвал захват Мадуро крахом тоталитарно-либерального миропорядка
Захват президента Венесуэлы Николаса Мадуро означает крах тоталитарно-либерального миропорядка, и символично, что "последний гвоздь в крышку его гроба" вбил... РИА Новости, 23.01.2026
2026-01-23T06:08:00+03:00
2026-01-23T06:08:00+03:00
2026-01-23T06:08:00+03:00
в мире
сша
венесуэла
россия
николас мадуро
сергей нарышкин
силия флорес
удары сша по венесуэле
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069397861_0:0:2961:1666_1920x0_80_0_0_feda245f9f37c42ebe3d81f7f35f20b8.jpg
https://ria.ru/20260123/naryshkin-2069735611.html
https://ria.ru/20260117/maduro-2068507242.html
сша
венесуэла
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069397861_230:0:2961:2048_1920x0_80_0_0_a7ebda1f76c225fd322ff845cc1b4253.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, венесуэла, россия, николас мадуро, сергей нарышкин, силия флорес, удары сша по венесуэле
В мире, США, Венесуэла, Россия, Николас Мадуро, Сергей Нарышкин, Силия Флорес, Удары США по Венесуэле
Нарышкин назвал захват Мадуро крахом тоталитарно-либерального миропорядка
Нарышкин: захват Мадуро означает крах тоталитарно-либерального миропорядка
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Захват президента Венесуэлы Николаса Мадуро означает крах тоталитарно-либерального миропорядка, и символично, что "последний гвоздь в крышку его гроба" вбил президент США, заявил в интервью РИА Новости директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
Ранее Нарышкин
в интервью агентству заявил, что захват Мадуро
является грубейшим нарушением международного права, однако определенная часть политического класса в Вашингтоне
, по его словам, находится в состоянии эйфории от этой успешной операции.
"Но что дальше? Какие последствия этих событий? Мой прогноз - это означает конец и крах либерального миропорядка, а точнее, тоталитарно-либерального миропорядка. И символично, что, как говорят, "последний гвоздь в его гроб" вбивает президент Соединенных Штатов Америки - страны, которая в течение многих десятилетий и формировала этот миропорядок, одиозный порядок, основанный на неких правилах", - сказал Нарышкин.
США
3 января нанесли массированный удар по Венесуэле
, президента Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес
захватили и вывезли в Нью-Йорк
. По версии властей США, они якобы имели отношение к "наркотерроризму".
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине
вслед за Москвой
призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право.