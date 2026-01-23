Нарышкин назвал захват Мадуро нарушением международного права

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Захват законно избранного президента Венесуэлы Николаса Мадуро – это грубейшее нарушение международного права, часть американского политического класса находится в эйфории от этого успеха, заявил в интервью РИА Новости директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.
"Я бы сказал, что за последние два с половиной, три десятилетия основы международного права подвергались довольно чувствительным ударам, прежде всего, со стороны тоталитарно-либеральных режимов Запада. Вспомним 1999 год – агрессия блока НАТО в Югославию, первое десятилетие XXI века - вторжение в Ирак, в Ливию", - сказал Нарышкин.
Надо вспомнить и 2014 год, когда западная часть международного сообщества "практически растоптала один из фундаментальных принципов, закрепленных в уставе Организации Объединенных Наций – принцип о праве народов на самоопределение, праве людей выбирать свой путь в будущее", добавил Нарышкин.
"Я имею в виду то пренебрежение и непонимание, с которыми западники отнеслись к волеизъявлению народа Крыма. Волеизъявлению, которое было проявлено в ходе, пожалуй, самого демократичного инструмента - референдума, когда крымчане и севастопольцы твердо сказали, что их родина – это Россия", - сказал директор СВР.
Примеры можно приводить и дальше, добавил Нарышкин.
Россия и Белоруссия призвали освободить Мадуро и его жену
3 января, 21:54
"И вот настал 2026 год. 3 января - вооруженный захват законно избранного президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Это, конечно же, грубейшее нарушение международного права. Понятно, что определенная часть политического класса в Вашингтоне находится в состоянии эйфории от этой успешной операции", - отметил директор СВР.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. По версии властей США, они якобы имели отношение к "наркотерроризму".