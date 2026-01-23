Нарышкин назвал захват Мадуро нарушением международного права

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Захват законно избранного президента Венесуэлы Николаса Мадуро – это грубейшее нарушение международного права, часть американского политического класса находится в эйфории от этого успеха, заявил в интервью РИА Новости директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

Надо вспомнить и 2014 год, когда западная часть международного сообщества "практически растоптала один из фундаментальных принципов, закрепленных в уставе Организации Объединенных Наций – принцип о праве народов на самоопределение, праве людей выбирать свой путь в будущее", добавил Нарышкин.