03:09 23.01.2026
Нарышкин назвал захват Мадуро нарушением международного права
Захват законно избранного президента Венесуэлы Николаса Мадуро – это грубейшее нарушение международного права, часть американского политического класса... РИА Новости, 23.01.2026
в мире, венесуэла, сша, россия, николас мадуро, сергей нарышкин, силия флорес, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), нато, удары сша по венесуэле
В мире, Венесуэла, США, Россия, Николас Мадуро, Сергей Нарышкин, Силия Флорес, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), НАТО, Удары США по Венесуэле
Нарышкин назвал захват Мадуро нарушением международного права

РИА Новости: Нарышкин назвал захват Мадуро нарушением международного права

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкДиректор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Захват законно избранного президента Венесуэлы Николаса Мадуро – это грубейшее нарушение международного права, часть американского политического класса находится в эйфории от этого успеха, заявил в интервью РИА Новости директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.
"Я бы сказал, что за последние два с половиной, три десятилетия основы международного права подвергались довольно чувствительным ударам, прежде всего, со стороны тоталитарно-либеральных режимов Запада. Вспомним 1999 год – агрессия блока НАТО в Югославию, первое десятилетие XXI века - вторжение в Ирак, в Ливию", - сказал Нарышкин.
Захваченный властями США президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
Лидер АдГ назвал действия США в отношении Мадуро методами Дикого Запада
17 января, 15:13
Надо вспомнить и 2014 год, когда западная часть международного сообщества "практически растоптала один из фундаментальных принципов, закрепленных в уставе Организации Объединенных Наций – принцип о праве народов на самоопределение, праве людей выбирать свой путь в будущее", добавил Нарышкин.
"Я имею в виду то пренебрежение и непонимание, с которыми западники отнеслись к волеизъявлению народа Крыма. Волеизъявлению, которое было проявлено в ходе, пожалуй, самого демократичного инструмента - референдума, когда крымчане и севастопольцы твердо сказали, что их родина – это Россия", - сказал директор СВР.
Примеры можно приводить и дальше, добавил Нарышкин.
Николас Мадуро с супругой Силией Флорес - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Россия и Белоруссия призвали освободить Мадуро и его жену
3 января, 21:54
"И вот настал 2026 год. 3 января - вооруженный захват законно избранного президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Это, конечно же, грубейшее нарушение международного права. Понятно, что определенная часть политического класса в Вашингтоне находится в состоянии эйфории от этой успешной операции", - отметил директор СВР.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. По версии властей США, они якобы имели отношение к "наркотерроризму".
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Похищение Мадуро нарушает правовые обязательства США, заявила Захарова
15 января, 18:04
 
В миреВенесуэлаСШАРоссияНиколас МадуроСергей НарышкинСилия ФлоресСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)НАТОУдары США по Венесуэле
 
 
