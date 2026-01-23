В МВД объяснили, что делать в случае передачи неизвестным кода из СМС

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Прекратить общение с теми, кто запрашивает код, не верить "спасателям", проверить все сервисы и банковские приложения необходимо, если передал неизвестным код из СМС, Прекратить общение с теми, кто запрашивает код, не верить "спасателям", проверить все сервисы и банковские приложения необходимо, если передал неизвестным код из СМС, заявили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

"Прекратите общение с теми, кто запрашивал код. Не верьте "спасителям", которые начнут звонить следом, представляясь сотрудниками банков или госорганов, и рассказывать о взломе, вашем участии в финансировании терроризма и принятии в связи с этим срочных мер. Это продолжение атаки с расчетом на стрессовое состояние", - говорится публикации Telegram-канала ведомства.

Правоохранители отметили, что необходимо проверить все значимые сервисы: почту, "Госуслуги", банковские приложения, маркетплейсы и электронную почту. Также нужно обновить пароли, завершить все активные сессии и включить двухфакторную аутентификацию.