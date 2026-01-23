Рейтинг@Mail.ru
11:37 23.01.2026
В МВД объяснили, что делать в случае передачи неизвестным кода из СМС
В МВД объяснили, что делать в случае передачи неизвестным кода из СМС
Прекратить общение с теми, кто запрашивает код, не верить "спасателям", проверить все сервисы и банковские приложения необходимо, если передал неизвестным код... РИА Новости, 23.01.2026
общество, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Общество, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В МВД объяснили, что делать в случае передачи неизвестным кода из СМС

В МВД объяснили, что делать в случае передачи мошенникам кода из СМС

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкСмартфон компании Apple
Смартфон компании Apple - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Смартфон компании Apple. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Прекратить общение с теми, кто запрашивает код, не верить "спасателям", проверить все сервисы и банковские приложения необходимо, если передал неизвестным код из СМС, заявили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
"Прекратите общение с теми, кто запрашивал код. Не верьте "спасителям", которые начнут звонить следом, представляясь сотрудниками банков или госорганов, и рассказывать о взломе, вашем участии в финансировании терроризма и принятии в связи с этим срочных мер. Это продолжение атаки с расчетом на стрессовое состояние", - говорится публикации Telegram-канала ведомства.
Правоохранители отметили, что необходимо проверить все значимые сервисы: почту, "Госуслуги", банковские приложения, маркетплейсы и электронную почту. Также нужно обновить пароли, завершить все активные сессии и включить двухфакторную аутентификацию.
"Если доступ к какому-то сервису уже утрачен, обратитесь в его службу поддержки, в ваш банк и в полицию", - заключили в ведомстве.
МВД назвало самый популярный предлог аферистов для получения кода из СМС
