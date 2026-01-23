https://ria.ru/20260123/mvd-2069765500.html
МВД назвало самый популярный предлог аферистов для получения кода из СМС
МВД назвало самый популярный предлог аферистов для получения кода из СМС - РИА Новости, 23.01.2026
МВД назвало самый популярный предлог аферистов для получения кода из СМС
Один из самых распространенных предлогов мошенников для получения кода из СМС — "запись на прием" в госорганизацию, рассказали в управлении по организации... РИА Новости, 23.01.2026
2026-01-23T09:22:00+03:00
2026-01-23T09:22:00+03:00
2026-01-23T12:32:00+03:00
общество
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/10/2023126085_0:105:2690:1618_1920x0_80_0_0_930d6837f755d2ca936df8f748f07b32.jpg
https://ria.ru/20260119/mvd-2068693107.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/10/2023126085_197:0:2494:1723_1920x0_80_0_0_deee03933f57484d5a47b2ce5735d3a2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Общество, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
МВД назвало самый популярный предлог аферистов для получения кода из СМС
МВД: мошенники чаще всего выманивают СМС-коды под предлогом записи в учреждения
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости.
Один из самых распространенных предлогов мошенников для получения кода из СМС — "запись на прием" в госорганизацию, рассказали
в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.
"Мошенники рассказывают про "перерасчет" пенсии, тарифов ЖКХ, ошибках в налоговой декларации и тому подобном, приглашают в учреждение, а для подтверждения записи просят назвать код из СМС", — говорится в Telegram-канала ведомства.
Киберполицейские напомнили, что код из сообщения подтверждает личность, поэтому становится главной целью мошенников на первом этапе атаки. Но для записи на прием в госорганы верификация по СМС не применяется — туда записываются через официальные сервисы или портал "Госуслуги", без передачи кодов по телефону или в мессенджерах.
Запрос кода — самый явный признак мошенничества, заключили в МВД.