МВД назвало самый популярный предлог аферистов для получения кода из СМС

"Мошенники рассказывают про "перерасчет" пенсии, тарифов ЖКХ, ошибках в налоговой декларации и тому подобном, приглашают в учреждение, а для подтверждения записи просят назвать код из СМС", — говорится в Telegram-канала ведомства.

Киберполицейские напомнили, что код из сообщения подтверждает личность, поэтому становится главной целью мошенников на первом этапе атаки. Но для записи на прием в госорганы верификация по СМС не применяется — туда записываются через официальные сервисы или портал "Госуслуги", без передачи кодов по телефону или в мессенджерах.