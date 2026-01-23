Рейтинг@Mail.ru
09:22 23.01.2026 (обновлено: 12:32 23.01.2026)
МВД назвало самый популярный предлог аферистов для получения кода из СМС
МВД назвало самый популярный предлог аферистов для получения кода из СМС

МВД: мошенники чаще всего выманивают СМС-коды под предлогом записи в учреждения

Сотрудник полиции. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Один из самых распространенных предлогов мошенников для получения кода из СМС — "запись на прием" в госорганизацию, рассказали в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.
"Мошенники рассказывают про "перерасчет" пенсии, тарифов ЖКХ, ошибках в налоговой декларации и тому подобном, приглашают в учреждение, а для подтверждения записи просят назвать код из СМС", — говорится в Telegram-канала ведомства.
Киберполицейские напомнили, что код из сообщения подтверждает личность, поэтому становится главной целью мошенников на первом этапе атаки. Но для записи на прием в госорганы верификация по СМС не применяется — туда записываются через официальные сервисы или портал "Госуслуги", без передачи кодов по телефону или в мессенджерах.
Запрос кода — самый явный признак мошенничества, заключили в МВД.
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
В МВД показали рассылку мошенников с запросом на обновление почты
19 января, 08:58
 
