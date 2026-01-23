Рейтинг@Mail.ru
Специальная военная операция на Украине
 
11:43 23.01.2026
При атаке ВСУ на жилой дом в Белгородской области ранен мужчина
специальная военная операция на украине
происшествия
грайворон
вячеслав гладков
белгородская область
происшествия, грайворон, вячеслав гладков, белгородская область
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Грайворон, Вячеслав Гладков, Белгородская область
БЕЛГОРОД, 23 янв - РИА Новости. Мужчина получил баротравму после атаки украинского беспилотника на частный дом в городе Грайворон Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"В городе Грайворон в результате атаки FPV-дрона на частный дом пострадал мирный житель. Бригада скорой помощи оказала медицинскую помощь мужчине, получившему баротравму, на месте. От предложенной транспортировки в стационар пострадавший отказался", - написал Гладков в Telegram-канале.
Он добавил, что от взрыва в частном доме и надворной постройке выбиты окна, посечены кровли и забор.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
