При атаке ВСУ на жилой дом в Белгородской области ранен мужчина
При атаке ВСУ на жилой дом в Белгородской области ранен мужчина
2026-01-23T11:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
грайворон
вячеслав гладков
белгородская область
грайворон
белгородская область
