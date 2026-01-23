МСП получит не менее 30 миллиардов рублей под "зонтичные" поручительства

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Корпорация МСП предоставила лимит "зонтичных" поручительств на сумму 15 миллиардов рублей для финансирования малых и средних предприятий, что позволит банкам-партнерам обеспечить в первом квартале 2026 года кредитную поддержку бизнеса на сумму не менее 30 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба Корпорации.

"Механизм "зонтичных" поручительств, наряду с другими инструментами нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика" является эффективной мерой поддержки МСП. Он наиболее популярен у малого и микробизнеса, на его долю приходится более 90% от всего объема. Аналитика показывает, что получатели "зонтов" в 2-3 раза быстрее наращивают доходы и создают рабочие места. Новые лимиты Корпорации МСП открывают предпринимателям возможности привлечения финансирования для развития производств, пополнения оборотных средств или рефинансирования ранее взятых кредитных обязательств", — приводятся слова министра экономического развития России Максима Решетникова на официальном сайте Минэкономразвития страны.

Он добавил, что такое обеспечение позволяет получить необходимые средства при недостаточности или отсутствии собственных залогов. При этом банки получают гарантию по исполнению обязательств по таким кредитам и могут уверенно финансировать проект, высвобождая ликвидность для дополнительного кредитования бизнеса.

Для дополнительной поддержки малого и среднего бизнеса в условиях налоговых изменений Минэкономразвития предложило ввести переходный период — в этом году доступ к льготам будет определяться не по прошлогодним, а по текущим показателям. Это предоставит бизнесу возможность адаптироваться к новым требованиям и сохранить доступ к мерам поддержки.

"Малому и среднему бизнесу критически важен доступ к системе господдержки. У МСП часто не только недостаточно оборотных средств, но и не хватает залогового обеспечения для привлечения заемного финансирования. "Зонтичный" механизм позволяет нам взять на себя риски за предпринимателей, чтобы даже небольшой бизнес мог привлекать необходимые средства для стабильной работы и дальнейшего развития. На сегодняшний день благодаря нашим "зонтам" уже более 90 тысяч малых и средних предприятий смогли привлечь более 1 триллиона рублей. Что важно — каждый 3-й кредит предприниматели вообще не смогли бы получить без такой поддержки", — отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, его слова приводит пресс-служба.

Лимиты поручительств доведены до банков: ПАО Сбербанк, АО "Альфа-Банк", АО "ТБанк", Банк ВТБ (ПАО), АО "МСП Банк", ПАО "Банк ПСБ", ПАО "Совкомбанк", ПАО "Банк "Санкт-Петербург", Банк "Левобережный" (ПАО), АО "Банк ДОМ.РФ", Банк ГПБ (АО), ПАО "Банк Уралсиб", АКБ "АК Барс" (ПАО), ПАО Банк Зенит, АО "Генбанк", АО АКБ "Новикомбанк".