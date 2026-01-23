Рейтинг@Mail.ru
В Мозамбике из-за наводнений разрушены более пяти тысяч домов
16:43 23.01.2026
В Мозамбике из-за наводнений разрушены более пяти тысяч домов
В Мозамбике из-за наводнений разрушены более пяти тысяч домов - РИА Новости, 23.01.2026
В Мозамбике из-за наводнений разрушены более пяти тысяч домов
Более 5 тысяч жилых домов разрушены из-за наводнений в Мозамбике, повреждены важнейшие объекты инфраструктуры, парализованы ключевые транспортные коридоры,... РИА Новости, 23.01.2026
мозамбик
россия
в мире
https://ria.ru/20260123/mozambik-2069912447.html
мозамбик
россия
мозамбик, россия, в мире
Мозамбик, Россия, В мире
В Мозамбике из-за наводнений разрушены более пяти тысяч домов

Более 5 тыс жилых домов разрушены в Мозамбике из-за наводнений

© REUTERS / AMILTON NEVESПоследствия наводнения в Мозамбике
Последствия наводнения в Мозамбике - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© REUTERS / AMILTON NEVES
Последствия наводнения в Мозамбике
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Более 5 тысяч жилых домов разрушены из-за наводнений в Мозамбике, повреждены важнейшие объекты инфраструктуры, парализованы ключевые транспортные коридоры, сообщили РИА Новости в российской дипмиссии.
"Из-за наводнений и паводков были разрушены более 5 тысяч жилых домов, пострадали важнейшие объекты инфраструктуры, парализованы многие ключевые транспортные коридоры", - сказали агентству в посольстве.
Автомобили на поврежденной наводнением дороге в Мозамбике - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
В Мозамбике из-за наводнений погибли 122 человека
Вчера, 16:34
 
Версия 2023.1 Beta
