В Мозамбике из-за наводнений разрушены более пяти тысяч домов

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Более 5 тысяч жилых домов разрушены из-за наводнений в Мозамбике, повреждены важнейшие объекты инфраструктуры, парализованы ключевые транспортные коридоры, сообщили РИА Новости в российской дипмиссии.

"Из-за наводнений и паводков были разрушены более 5 тысяч жилых домов, пострадали важнейшие объекты инфраструктуры, парализованы многие ключевые транспортные коридоры", - сказали агентству в посольстве.