Посольство назвало ситуацию с наводнениями в Мозамбике напряженной

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Обстановка в Мозамбике остается напряженной из-за последствий паводков и наводнений, сообщили РИА Новости в российской дипмиссии.

"Обстановка в Республике Мозамбик остается напряженной в связи с разрушительным характером последствий паводков и наводнений, вызванных интенсивными и продолжительными ливнями. С 16 января на всей территории страны объявлен красный (наивысший) уровень опасности", - сказали агентству в посольстве.