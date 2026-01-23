https://ria.ru/20260123/mozambik-2069917086.html
Посольство назвало ситуацию с наводнениями в Мозамбике напряженной
Посольство назвало ситуацию с наводнениями в Мозамбике напряженной
Посольство назвало ситуацию с наводнениями в Мозамбике напряженной
Обстановка в Мозамбике остается напряженной из-за последствий паводков и наводнений, сообщили РИА Новости в российской дипмиссии. РИА Новости, 23.01.2026
Посольство назвало ситуацию с наводнениями в Мозамбике напряженной
Посольство: обстановка в Мозамбике остается напряженной из-за наводнений