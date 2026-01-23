Рейтинг@Mail.ru
Посольство назвало ситуацию с наводнениями в Мозамбике напряженной - РИА Новости, 23.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:43 23.01.2026 (обновлено: 17:13 23.01.2026)
https://ria.ru/20260123/mozambik-2069917086.html
Посольство назвало ситуацию с наводнениями в Мозамбике напряженной
Посольство назвало ситуацию с наводнениями в Мозамбике напряженной - РИА Новости, 23.01.2026
Посольство назвало ситуацию с наводнениями в Мозамбике напряженной
Обстановка в Мозамбике остается напряженной из-за последствий паводков и наводнений, сообщили РИА Новости в российской дипмиссии. РИА Новости, 23.01.2026
2026-01-23T16:43:00+03:00
2026-01-23T17:13:00+03:00
в мире
мозамбик
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/17/2069918717_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_abbb0cbe7a6c26bfb3db3ba278867ca2.jpg
https://ria.ru/20260123/navodnenie-2069915642.html
мозамбик
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/17/2069918717_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_96634f3183d987a7f88ec4b29faa58ce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, мозамбик
В мире, Мозамбик
Посольство назвало ситуацию с наводнениями в Мозамбике напряженной

Посольство: обстановка в Мозамбике остается напряженной из-за наводнений

© REUTERS / AMILTON NEVESПоследствия наводнения в Мозамбике
Последствия наводнения в Мозамбике - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© REUTERS / AMILTON NEVES
Последствия наводнения в Мозамбике
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Обстановка в Мозамбике остается напряженной из-за последствий паводков и наводнений, сообщили РИА Новости в российской дипмиссии.
"Обстановка в Республике Мозамбик остается напряженной в связи с разрушительным характером последствий паводков и наводнений, вызванных интенсивными и продолжительными ливнями. С 16 января на всей территории страны объявлен красный (наивысший) уровень опасности", - сказали агентству в посольстве.
Последствия наводнения - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
У посольства нет данных о пострадавших россиянах при наводнении в Мозамбике
Вчера, 16:41
 
В миреМозамбик
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала