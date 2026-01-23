Движение временно перекрыли нескольких участках дороги в Москве

https://ria.ru/20260123/moskva-2069950698.html
Движение временно перекрыто на ряде участков дороги в Москве в пятницу, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 23.01.2026
