Движение временно перекрыли нескольких участках дороги в Москве - РИА Новости, 23.01.2026
18:07 23.01.2026
Движение временно перекрыли нескольких участках дороги в Москве
Движение временно перекрыли нескольких участках дороги в Москве - РИА Новости, 23.01.2026
Движение временно перекрыли нескольких участках дороги в Москве
Движение временно перекрыто на ряде участков дороги в Москве в пятницу, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 23.01.2026
2026
происшествия, ленинградское шоссе, москва
Происшествия, Ленинградское шоссе, Москва
Движение временно перекрыли нескольких участках дороги в Москве

Движение временно перекрыто на ряде участков дороги в Москве в пятницу

© РИА Новости / Максим Блинов
Дорожая обстановка в Москве - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Дорожая обстановка в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Движение временно перекрыто на ряде участков дороги в Москве в пятницу, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"Движение временно закрыто на съезде с улицы Алабяна на Ленинградское шоссе по направлению в область, на МСД в районе Бусиновской эстакады по направлению в область, на съезде с Ленинградского шоссе на внешнюю сторону ТТК по направлению в центр, на внешней стороне МКАД в районе Бусиновской эстакады, на Ленинградском шоссе по направлению в область", - говорится в сообщении.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
