Рейтинг@Mail.ru
В Москве после временных перекрытий открыли движение - РИА Новости, 23.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:36 23.01.2026
https://ria.ru/20260123/moskva-2069913941.html
В Москве после временных перекрытий открыли движение
В Москве после временных перекрытий открыли движение - РИА Новости, 23.01.2026
В Москве после временных перекрытий открыли движение
Движение открыто после временных перекрытий на ряде участков дороги в Москве в пятницу, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 23.01.2026
2026-01-23T16:36:00+03:00
2026-01-23T16:36:00+03:00
москва
ленинградское шоссе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0b/2067264045_0:52:3072:1780_1920x0_80_0_0_b825d87ab1c3816a48700da7e9cc8ee2.jpg
https://ria.ru/20260123/mzhd-2069904826.html
москва
ленинградское шоссе
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0b/2067264045_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ffce3107194980f3ee728c9d6e6f1625.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, ленинградское шоссе
Москва, Ленинградское шоссе
В Москве после временных перекрытий открыли движение

В Москве после временных перекрытий в пятницу открыли движение

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкПовседневная жизнь в Москве
Повседневная жизнь в Москве - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Повседневная жизнь в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Движение открыто после временных перекрытий на ряде участков дороги в Москве в пятницу, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"Движение открыто на внутренней стороне МКАД от улицы Свободы до Ленинградского шоссе, в Оружейном переулке, на МСД в районе Бусиновской эстакады в сторону области, на съезде с Ленинградского проспекта в районе 1-й улицы Ямского Поля в сторону центра, на съезде с внутренней и внешней сторон ТТК в районе тоннеля Беговой на Ленинградский проспект по направлению в область, дублере Ленинградского проспекта в районе дома 3, строение 1 по направлению в центр, на внешней стороне МКАД в районе Бусиновской эстакады, на Ленинградском проспекте по направлению в центр перед съездом на ТТК, на Большом Каменном мосту по направлению в центр, на Кремлевской набережной, на Москворецкой набережной", - говорится в сообщении.
Поезд прибывает на станцию Минская Киевского направления Московской железной дороги - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
МЖД готовится к работе в морозы
Вчера, 16:13
 
МоскваЛенинградское шоссе
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала