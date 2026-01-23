В Москве после временных перекрытий открыли движение

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Движение открыто после временных перекрытий на ряде участков дороги в Москве в пятницу, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"Движение открыто на внутренней стороне МКАД от улицы Свободы до Ленинградского шоссе, в Оружейном переулке, на МСД в районе Бусиновской эстакады в сторону области, на съезде с Ленинградского проспекта в районе 1-й улицы Ямского Поля в сторону центра, на съезде с внутренней и внешней сторон ТТК в районе тоннеля Беговой на Ленинградский проспект по направлению в область, дублере Ленинградского проспекта в районе дома 3, строение 1 по направлению в центр, на внешней стороне МКАД в районе Бусиновской эстакады, на Ленинградском проспекте по направлению в центр перед съездом на ТТК, на Большом Каменном мосту по направлению в центр, на Кремлевской набережной, на Москворецкой набережной", - говорится в сообщении.
