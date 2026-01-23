Рейтинг@Mail.ru
Движение временно перекрыли на нескольких участках дороги в Москве - РИА Новости, 23.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:19 23.01.2026 (обновлено: 20:46 23.01.2026)
https://ria.ru/20260123/moskva-2069892267.html
Движение временно перекрыли на нескольких участках дороги в Москве
Движение временно перекрыли на нескольких участках дороги в Москве - РИА Новости, 23.01.2026
Движение временно перекрыли на нескольких участках дороги в Москве
Движение временно перекрыто на ряде участков дороги в Москве в пятницу, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 23.01.2026
2026-01-23T15:19:00+03:00
2026-01-23T20:46:00+03:00
происшествия
москва
новый арбат
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/17/2069912599_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_2cce08a21a536edb1ebf7f8dbd037482.jpg
https://ria.ru/20260122/mashina-2069462756.html
https://ria.ru/20260123/pogoda-2069861119.html
москва
новый арбат
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/17/2069912599_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_1346beccc95bf365c47134f1cb62c549.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, новый арбат
Происшествия, Москва, Новый Арбат
Движение временно перекрыли на нескольких участках дороги в Москве

Движение временно перекрыто на ряде участков дороги в Москве в пятницу

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкКремлевская набережная
Кремлевская набережная - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Кремлевская набережная. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Движение временно перекрыто на ряде участков дороги в Москве в пятницу, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
Ранее дептранс сообщал о перекрытиях на Большом Каменном мосту по направлению в центр, на Кремлевской и Москворецкой набережных, на Ленинградском проспекте по направлению в центр перед съездом на ТТК, на развороте на Новинском бульваре в районе улицы Новый Арбат, на внешней стороне МКАД в районе Бусиновской эстакады, на дублере Ленинградского проспекта в районе дома 3, строение 1, по направлению в центр.
Жительница чистит машину после сильного снегопада - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Автоэксперт рассказал, что будет, если не чистить машину от снега
22 января, 03:16
"Движение временно закрыто в Оружейном переулке, на МСД в районе Бусиновской эстакады в сторону области, на съезде с Ленинградского проспекта в районе 1-й улицы Ямского Поля в сторону центра", — говорится в сообщении.
Также движение перекрыто на съезде с внутренней и внешней сторон ТТК в районе Бегового тоннеля на Ленинградский проспект по направлению в область. Объезд возможен по улице Бутырская и по Звенигородскому шоссе.
Туристы на Красной площади в Москве во время снегопада - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Синоптики рассказали об усилении снегопадов в Москве во вторник
Вчера, 13:43
 
ПроисшествияМоскваНовый Арбат
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала