Движение временно перекрыли на нескольких участках дороги в Москве

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Движение временно перекрыто на ряде участков дороги в Москве в пятницу, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
Ранее дептранс сообщал о перекрытиях на Большом Каменном мосту по направлению в центр, на Кремлевской и Москворецкой набережных, на Ленинградском проспекте по направлению в центр перед съездом на ТТК, на развороте на Новинском бульваре в районе улицы Новый Арбат, на внешней стороне МКАД в районе Бусиновской эстакады, на дублере Ленинградского проспекта в районе дома 3, строение 1, по направлению в центр.
"Движение временно закрыто в Оружейном переулке, на МСД в районе Бусиновской эстакады в сторону области, на съезде с Ленинградского проспекта в районе 1-й улицы Ямского Поля в сторону центра", — говорится в сообщении.
Также движение перекрыто на съезде с внутренней и внешней сторон ТТК в районе Бегового тоннеля на Ленинградский проспект по направлению в область. Объезд возможен по улице Бутырская и по Звенигородскому шоссе.