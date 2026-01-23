Движение временно перекрыли на нескольких участках дороги в Москве

"Движение временно закрыто в Оружейном переулке, на МСД в районе Бусиновской эстакады в сторону области, на съезде с Ленинградского проспекта в районе 1-й улицы Ямского Поля в сторону центра", — говорится в сообщении.

Также движение перекрыто на съезде с внутренней и внешней сторон ТТК в районе Бегового тоннеля на Ленинградский проспект по направлению в область. Объезд возможен по улице Бутырская и по Звенигородскому шоссе.