Рейтинг@Mail.ru
В Москве городские службы перевели в режим повышенной готовности - РИА Новости, 23.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:53 23.01.2026 (обновлено: 10:54 23.01.2026)
https://ria.ru/20260123/moskva-2069784378.html
В Москве городские службы перевели в режим повышенной готовности
В Москве городские службы перевели в режим повышенной готовности - РИА Новости, 23.01.2026
В Москве городские службы перевели в режим повышенной готовности
В столице городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за предстоящих морозов, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 23.01.2026
2026-01-23T10:53:00+03:00
2026-01-23T10:54:00+03:00
москва
петр бирюков
московское центральное кольцо (мцк)
новый год
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0e/1927417668_0:271:3073:2000_1920x0_80_0_0_4ef3d66d34c126b78d0c8b222b5734fc.jpg
https://ria.ru/20260122/pogoda-2069499135.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0e/1927417668_108:0:2837:2047_1920x0_80_0_0_48265bb5cb61cb6952cfbe5f33b1a3bb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, петр бирюков, московское центральное кольцо (мцк), новый год
Москва, Петр Бирюков, Московское центральное кольцо (МЦК), Новый год
В Москве городские службы перевели в режим повышенной готовности

В Москве городские службы перевели в режим повышенной готовности из-за морозов

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкЛюди в морозный день на Красной площади в Москве
Люди в морозный день на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Люди в морозный день на Красной площади в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. В столице городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за предстоящих морозов, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Согласно прогнозу синоптиков, в столичном регионе в ближайшие дни ожидается резкое похолодание - в ночные часы столбик термометра может опускаться до минус 27-28 градусов, местами возможен снег. В связи с этим городские службы переведены в режим повышенной готовности. На круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов", - отметил Бирюков.
Заммэра подчеркнул, что принимаются все необходимые меры по обеспечению бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения.
"Усилен контроль работы электросетевых объектов, по всем системам ресурсообеспечения в Москве имеется необходимый резерв мощности, что позволяет надежно и бесперебойно обеспечивать потребителей. Коммунальные службы осуществляют непрерывный мониторинг состояния улично-дорожной сети, по мере выпадения осадков будет проводиться сплошное механизированное прометание проезжей части, тротуаров и дворовых территорий с противогололедной обработкой", - рассказал Бирюков.
Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что особое внимание будет уделяться очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, транспортным узлам, объектам социальной сферы.
Морозная погода в Москве - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Синоптики рассказали, когда в Москву придет потепление
Вчера, 10:09
 
МоскваПетр БирюковМосковское центральное кольцо (МЦК)Новый год
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала