В Москве городские службы перевели в режим повышенной готовности

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. В столице городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за предстоящих морозов, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Согласно прогнозу синоптиков, в столичном регионе в ближайшие дни ожидается резкое похолодание - в ночные часы столбик термометра может опускаться до минус 27-28 градусов, местами возможен снег. В связи с этим городские службы переведены в режим повышенной готовности. На круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов", - отметил Бирюков.
Заммэра подчеркнул, что принимаются все необходимые меры по обеспечению бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения.
"Усилен контроль работы электросетевых объектов, по всем системам ресурсообеспечения в Москве имеется необходимый резерв мощности, что позволяет надежно и бесперебойно обеспечивать потребителей. Коммунальные службы осуществляют непрерывный мониторинг состояния улично-дорожной сети, по мере выпадения осадков будет проводиться сплошное механизированное прометание проезжей части, тротуаров и дворовых территорий с противогололедной обработкой", - рассказал Бирюков.
Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что особое внимание будет уделяться очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, транспортным узлам, объектам социальной сферы.