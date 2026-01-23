Двое мужчин устроили стрельбу на северо-востоке Москвы

МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Двое мужчин устроили стрельбу на парковке на северо-востоке Москвы, один из подозреваемых задержан, дома у него нашли арсенал оружия, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ.
В ведомстве рассказали, что в полицию поступило сообщение о стрельбе на Ярославском шоссе.
"Со слов очевидцев, во время конфликта двое мужчин произвели несколько выстрелов в воздух, после чего все участники сели в машины и скрылись. С места происшествия изъяли 10 гильз от патронов светозвукового и травматического действия", - говорится в сообщении в канале главка в Max.
Сотрудники уголовного розыска задержали 38-летнего жителя Подмосковья и изъяли из его квартиры предмет, конструктивно схожий с автоматом, 2 травматических пистолета, 100 патронов различных калибров, магазины и удостоверение сотрудника силового ведомства с признаками подделки.
Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". Фигурант заключен под стражу. Местонахождение другого участника преступления устанавливается.
