Двое мужчин устроили стрельбу на северо-востоке Москвы - РИА Новости, 23.01.2026
09:52 23.01.2026
Двое мужчин устроили стрельбу на северо-востоке Москвы
Двое мужчин устроили стрельбу на северо-востоке Москвы
происшествия
москва
ярославское шоссе
московская область (подмосковье)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
происшествия, москва, ярославское шоссе, московская область (подмосковье), министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Москва, Ярославское шоссе, Московская область (Подмосковье), Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Двое мужчин устроили стрельбу на северо-востоке Москвы

МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Двое мужчин устроили стрельбу на парковке на северо-востоке Москвы, один из подозреваемых задержан, дома у него нашли арсенал оружия, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ.
В ведомстве рассказали, что в полицию поступило сообщение о стрельбе на Ярославском шоссе.
"Со слов очевидцев, во время конфликта двое мужчин произвели несколько выстрелов в воздух, после чего все участники сели в машины и скрылись. С места происшествия изъяли 10 гильз от патронов светозвукового и травматического действия", - говорится в сообщении в канале главка в Max.
Сотрудники уголовного розыска задержали 38-летнего жителя Подмосковья и изъяли из его квартиры предмет, конструктивно схожий с автоматом, 2 травматических пистолета, 100 патронов различных калибров, магазины и удостоверение сотрудника силового ведомства с признаками подделки.
Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". Фигурант заключен под стражу. Местонахождение другого участника преступления устанавливается.
После стрельбы с балкона на западе Москвы началась проверка
5 июля 2025, 23:18
 
ПроисшествияМоскваЯрославское шоссеМосковская область (Подмосковье)Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
