В Сочи разыскивают мужчину, насильно искупавшего двоих детей в море
17:42 23.01.2026
В Сочи разыскивают мужчину, насильно искупавшего двоих детей в море
В Сочи разыскивают мужчину, насильно искупавшего двоих детей в море - РИА Новости, 23.01.2026
В Сочи разыскивают мужчину, насильно искупавшего двоих детей в море
Полицейские разыскивают мужчину, который купал двоих детей в зимнем море в Сочи против их воли, сообщили в полиции города. РИА Новости, 23.01.2026
сочи
происшествия, сочи, похищение подростка в красноярске
Происшествия, Сочи, Похищение подростка в Красноярске
В Сочи разыскивают мужчину, насильно искупавшего двоих детей в море

В Сочи разыскивают мужчину, искупавшего двоих детей в море против их воли

© Кадр видео из соцсетейМужчина купал двоих детей в зимнем море в Сочи
Мужчина купал двоих детей в зимнем море в Сочи - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© Кадр видео из соцсетей
Мужчина купал двоих детей в зимнем море в Сочи
СОЧИ, 23 янв - РИА Новости. Полицейские разыскивают мужчину, который купал двоих детей в зимнем море в Сочи против их воли, сообщили в полиции города.
В ряде Telegram-каналов появилась информация, что неизвестный мужчина купал двоих детей в море в Сочи против их воли. На опубликованных к записям кадрах видно, что мужчина несет маленького ребёнка на руках в море, при этом мальчик громко кричит и плачет. На другом видео ребёнок постарше, предположительно, девочка, также плачет до того момента, как тот же человек окунает её с головой в море. На этом видео от очевидца прерывается.
"Полиция разыскивает мужчину, купавшего в море детей зимой. В сети интернет выявлена публикация, в которой сообщается, что сегодня днем неизвестный мужчина купал в зимнем море двух малолетних детей против их воли. Инцидент зафиксирован в районе микрорайона Мамайка города Сочи", - говорится в сообщении.
Сообщается, что по данному факту инициирована проверка, действиям родителей будет дана правовая оценка.
Температура воды в Сочи в пятницу составляет около +10 градусов, температура воздуха не превышает +8 градусов.
ПроисшествияСочиПохищение подростка в Красноярске
 
 
