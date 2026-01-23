В Сочи разыскивают мужчину, насильно искупавшего двоих детей в море

СОЧИ, 23 янв - РИА Новости. Полицейские разыскивают мужчину, который купал двоих детей в зимнем море в Сочи против их воли, сообщили в полиции города.
В ряде Telegram-каналов появилась информация, что неизвестный мужчина купал двоих детей в море в Сочи против их воли. На опубликованных к записям кадрах видно, что мужчина несет маленького ребёнка на руках в море, при этом мальчик громко кричит и плачет. На другом видео ребёнок постарше, предположительно, девочка, также плачет до того момента, как тот же человек окунает её с головой в море. На этом видео от очевидца прерывается.
"Полиция разыскивает мужчину, купавшего в море детей зимой. В сети интернет выявлена публикация, в которой сообщается, что сегодня днем неизвестный мужчина купал в зимнем море двух малолетних детей против их воли. Инцидент зафиксирован в районе микрорайона Мамайка города Сочи", - говорится в сообщении.
Сообщается, что по данному факту инициирована проверка, действиям родителей будет дана правовая оценка.
Температура воды в Сочи в пятницу составляет около +10 градусов, температура воздуха не превышает +8 градусов.