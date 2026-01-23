В Сочи разыскивают мужчину, насильно искупавшего двоих детей в море

"Полиция разыскивает мужчину, купавшего в море детей зимой. В сети интернет выявлена публикация, в которой сообщается, что сегодня днем неизвестный мужчина купал в зимнем море двух малолетних детей против их воли. Инцидент зафиксирован в районе микрорайона Мамайка города Сочи", - говорится в сообщении.