Новые очистные сооружения на Азовском море заработают к 2030 году

13:05 23.01.2026
© РИА Новости / Алексей МайшевПляж на Белосарайской косе на берегу Азовского моря
© РИА Новости / Алексей Майшев
Пляж на Белосарайской косе на берегу Азовского моря. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Новые очистные сооружения на Азовском море должны заработать к 2030 году, в том числе в новых регионах РФ, сообщается в документах российского правительства, которые имеются в распоряжении РИА Новости.
Согласно планам, очистные сооружения планируется построить для очистки загрязненных сточных вод, поступающих в основные водные объекты бассейна Азовского моря.
"Реконструкция и (или) строительство находящихся в собственности субъектов Российской Федерации очистных сооружений, необходимых для очистки загрязненных сточных вод, поступающих в основные водные объекты бассейна Азовского моря, расположенных в опорных населенных пунктах Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Республики Крым, Краснодарского края, Запорожской области, Ростовской области и Херсонской области и включенных в единый перечень опорных населенных пунктов", - сообщается в документах.
Указанный срок реализации - 2030 год. Ответственными исполнителями определены исполнительные органы субъектов РФ и Минприроды России.
Кроме того, в населенных пунктах Донецкой и Луганской Народных Республик, Крыма, Краснодарского края, Запорожской, Ростовской и Херсонской областей к 2030 году планируется построить, модернизировать и реконструировать ливневые канализации.
