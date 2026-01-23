Рейтинг@Mail.ru
Экс-президент Молдавии заявил о военном соглашении властей с Украиной
22:19 23.01.2026
Экс-президент Молдавии заявил о военном соглашении властей с Украиной
Лидер оппозиционной в Молдавии Партии социалистов, бывший президент республики Игорь Додон заявил, что правящая партия "Действие и солидарность" (ПДС) подписала РИА Новости, 23.01.2026
в мире, молдавия, украина, майя санду, игорь додон
В мире, Молдавия, Украина, Майя Санду, Игорь Додон
КИШИНЕВ, 23 янв - РИА Новости. Лидер оппозиционной в Молдавии Партии социалистов, бывший президент республики Игорь Додон заявил, что правящая партия "Действие и солидарность" (ПДС) подписала соглашение о военном сотрудничестве с Украиной, документ планируется рассмотреть в парламенте в начале февраля.
"Вопрос о ратификации соглашения о военном сотрудничестве с Украиной, находящейся в состоянии конфликта, включён в повестку заседания профильной парламентской комиссии, запланированного на 4 февраля. Согласно этому договору, Молдова может оказывать помощь техникой, военными и другими ресурсами"", - заявил Додон в эфире телеканала Exclusive TV.
Политик подчеркнул, что считает обсуждение такого документа несоответствующим конституционному статусу страны.
"Молдова — нейтральное государство. Я задаю вопрос: куда нас толкают и в чьих интересах это делается?" - сказал экс-президент.
По утверждению лидера социалистов, обсуждение соглашения происходит на фоне увеличения бюджетных расходов на оборону.
"Когда выделяются миллиарды леев на вооружение, а не на социальные нужды, это начинает выглядеть как подготовка страны к роли форпоста", - добавил он.
Согласно Конституции Молдавии, республика имеет статус нейтрального государства. Ранее представители оппозиции неоднократно критиковали действия ПДС, поддерживающей президента Майя Санду, за углубление сотрудничества в сфере безопасности с западными странами и Украиной.
