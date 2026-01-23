https://ria.ru/20260123/moldaviya-2069990607.html
Экс-президент Молдавии заявил о военном соглашении властей с Украиной
Экс-президент Молдавии заявил о военном соглашении властей с Украиной - РИА Новости, 23.01.2026
Экс-президент Молдавии заявил о военном соглашении властей с Украиной
Лидер оппозиционной в Молдавии Партии социалистов, бывший президент республики Игорь Додон заявил, что правящая партия "Действие и солидарность" (ПДС) подписала РИА Новости, 23.01.2026
2026-01-23T22:19:00+03:00
2026-01-23T22:19:00+03:00
2026-01-23T22:19:00+03:00
в мире
молдавия
украина
майя санду
игорь додон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1d/2045035051_0:15:3072:1743_1920x0_80_0_0_ebf466c81c4023005e68bf5bed08b82c.jpg
https://ria.ru/20260123/sandu-2069883109.html
https://ria.ru/20260123/dodon-2069990279.html
молдавия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1d/2045035051_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7c435c66226601ac0d6011d58a08ac2d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, украина, майя санду, игорь додон
В мире, Молдавия, Украина, Майя Санду, Игорь Додон
Экс-президент Молдавии заявил о военном соглашении властей с Украиной
Экс-президент Молдавии Додон заявил о военном соглашении властей с Украиной
КИШИНЕВ, 23 янв - РИА Новости. Лидер оппозиционной в Молдавии Партии социалистов, бывший президент республики Игорь Додон заявил, что правящая партия "Действие и солидарность" (ПДС) подписала соглашение о военном сотрудничестве с Украиной, документ планируется рассмотреть в парламенте в начале февраля.
"Вопрос о ратификации соглашения о военном сотрудничестве с Украиной
, находящейся в состоянии конфликта, включён в повестку заседания профильной парламентской комиссии, запланированного на 4 февраля. Согласно этому договору, Молдова
может оказывать помощь техникой, военными и другими ресурсами"", - заявил Додон
в эфире телеканала Exclusive TV.
Политик подчеркнул, что считает обсуждение такого документа несоответствующим конституционному статусу страны.
"Молдова — нейтральное государство. Я задаю вопрос: куда нас толкают и в чьих интересах это делается?" - сказал экс-президент.
По утверждению лидера социалистов, обсуждение соглашения происходит на фоне увеличения бюджетных расходов на оборону.
"Когда выделяются миллиарды леев на вооружение, а не на социальные нужды, это начинает выглядеть как подготовка страны к роли форпоста", - добавил он.
Согласно Конституции Молдавии, республика имеет статус нейтрального государства. Ранее представители оппозиции неоднократно критиковали действия ПДС, поддерживающей президента Майя Санду
, за углубление сотрудничества в сфере безопасности с западными странами и Украиной.