Экс-президент Молдавии заявил о военном соглашении властей с Украиной

КИШИНЕВ, 23 янв - РИА Новости. Лидер оппозиционной в Молдавии Партии социалистов, бывший президент республики Игорь Додон заявил, что правящая партия "Действие и солидарность" (ПДС) подписала соглашение о военном сотрудничестве с Украиной, документ планируется рассмотреть в парламенте в начале февраля.

"Вопрос о ратификации соглашения о военном сотрудничестве с Украиной , находящейся в состоянии конфликта, включён в повестку заседания профильной парламентской комиссии, запланированного на 4 февраля. Согласно этому договору, Молдова может оказывать помощь техникой, военными и другими ресурсами"", - заявил Додон в эфире телеканала Exclusive TV.

Политик подчеркнул, что считает обсуждение такого документа несоответствующим конституционному статусу страны.

"Молдова — нейтральное государство. Я задаю вопрос: куда нас толкают и в чьих интересах это делается?" - сказал экс-президент.

По утверждению лидера социалистов, обсуждение соглашения происходит на фоне увеличения бюджетных расходов на оборону.

"Когда выделяются миллиарды леев на вооружение, а не на социальные нужды, это начинает выглядеть как подготовка страны к роли форпоста", - добавил он.