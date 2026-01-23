Лидера партии в Молдавии задержали с ребенком в аэропорту Кишинева

"Сегодня в Международном аэропорту Кишинёва, меня задержали вместе с моим ребёнком. Он испуган. Ребёнок, который не понимает, почему его мама считается угрозой. Сейчас мы дома. Если мать должна успокаивать ребёнка, потому что государство его напугало, тогда проблема не в матери. Проблема во власти, которая потеряла душу", — написала оппозиционер.