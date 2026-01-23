Рейтинг@Mail.ru
Лидера партии в Молдавии задержали с ребенком в аэропорту Кишинева - РИА Новости, 23.01.2026
21:57 23.01.2026
https://ria.ru/20260123/moldaviya-2069989436.html
Лидера партии в Молдавии задержали с ребенком в аэропорту Кишинева
Лидера партии в Молдавии задержали с ребенком в аэропорту Кишинева - РИА Новости, 23.01.2026
Лидера партии в Молдавии задержали с ребенком в аэропорту Кишинева
Лидер оппозиционной партии "Великая Молдова" (Moldova Mare) Виктория Фуртунэ заявила, что была задержана вместе с несовершеннолетней дочерью в Международном... РИА Новости, 23.01.2026
2026-01-23T21:57:00+03:00
2026-01-23T21:57:00+03:00
Лидера партии в Молдавии задержали с ребенком в аэропорту Кишинева

Лидер оппозиционной партии заявила о задержании с ребенком в аэропорту Кишинева

КИШИНЕВ, 23 янв – РИА Новости. Лидер оппозиционной партии "Великая Молдова" (Moldova Mare) Виктория Фуртунэ заявила, что была задержана вместе с несовершеннолетней дочерью в Международном аэропорту Кишинева при прохождении пограничного контроля, соответствующее заявление политик сделала в своём Telegram-канале.
Фуртунэ известна в Молдавии как бывший антикоррупционный прокурор, которая в марте 2024 года подала в отставку после конфликта с действующей властью и перешла в оппозицию. Она подала в суд иск против президента страны Майи Санду, обвинив ее в государственной измене, пассивной коррупции и незаконном обогащении. В 2025 году Фуртунэ участвовала в президентских выборах, а затем возглавила партию Moldova Mare, которая выступает за нейтралитет и укрепление суверенитета Молдавии. В 2025 году политсилу не допустили к участию в парламентских выборах, что оппозиция в Кишиневе связывает с ужесточением линии властей накануне голосования.
"Сегодня в Международном аэропорту Кишинёва, меня задержали вместе с моим ребёнком. Он испуган. Ребёнок, который не понимает, почему его мама считается угрозой. Сейчас мы дома. Если мать должна успокаивать ребёнка, потому что государство его напугало, тогда проблема не в матери. Проблема во власти, которая потеряла душу", — написала оппозиционер.
Фуртунэ добавила, что намерена продолжать оппозиционную деятельность.
Пограничная полиция Молдавии отреагировала на заявления Фуртунэ, выпустив пресс-релиз, в котором отмечается, что политик "прошла обычные процедуры проверки, предусмотренные законодательством, никаких дополнительных мер, кроме стандартного контроля документов, к ней не применяли".
В мае прошлого года политик высказалась за возвращение Молдавии исторической области Буджак, которая в 1940 году была передана Украинской ССР и стала частью Одесской области. В июле 2025 года Совет Евросоюза включил Фуртунэ в список лиц, которым вменяют попытки дестабилизации Молдавии, и ввел ограничения на въезд в государства союза.
Ранее власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России.
