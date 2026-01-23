Рейтинг@Mail.ru
Экс-премьер Молдавии рассказал, сколько жители страны переплатили за газ - РИА Новости, 23.01.2026
15:46 23.01.2026
Экс-премьер Молдавии рассказал, сколько жители страны переплатили за газ
Экс-премьер Молдавии рассказал, сколько жители страны переплатили за газ - РИА Новости, 23.01.2026
Экс-премьер Молдавии рассказал, сколько жители страны переплатили за газ
Жители Молдавии в период с 2023 по 2025 годы переплатили за природный газ 520 миллионов долларов, расследованием этого факта должны заняться как европейские,... РИА Новости, 23.01.2026
в мире
молдавия
кишинев
владимир филат
евросоюз
молдавия
кишинев
в мире, молдавия, кишинев, владимир филат, евросоюз
В мире, Молдавия, Кишинев, Владимир Филат, Евросоюз
Экс-премьер Молдавии рассказал, сколько жители страны переплатили за газ

Филат: жители Молдавии переплатили за газ $520 млн в период с 2023 по 2025 годы

© РИА НовостиВладимир Филат
Владимир Филат - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© РИА Новости
Владимир Филат. Архивное фото
КИШИНЕВ, 23 янв - РИА Новости. Жители Молдавии в период с 2023 по 2025 годы переплатили за природный газ 520 миллионов долларов, расследованием этого факта должны заняться как европейские, так и местные правоохранительные органы, заявил экс-премьер, лидер оппозиционной Либерал-демократической партии Владимир Филат.
"В 2023–2025 годах дополнительные расходы потребителей составили около 520 миллионов долларов из-за сомнительных закупок, непрозрачности и необоснованных надбавок. Когда государство скрывает закупочную цену, потребитель лишается защиты. Когда непрозрачность становится нормой, злоупотребления неизбежны", - написал Филат в своем Telegram-канале.
Флаги Молдавии и Евросоюза в руках одного из участников митинга на площади Великого Национального Собрания в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
"Это бомба". Молдавия начала шантажировать Евросоюз
Вчера, 08:00
По его словам, в 2023 году Молдавия покупала газ по цене в 1087 долларов за тысячу кубометров при среднем показателе по ЕС в 603 доллара. В 2023–2024 годах Молдавия переплатила около 315 миллионов долларов США по сравнению со средней ценой ЕС. При этом в 2023 году власти Молдавии еще и необоснованно завысили тариф, что вынудило граждан переплатить еще 80 миллионов долларов. Филат отмечает, что на фоне этого в 2025 году власти стали скрывать закупочную цену газа, однако сравнение тарифов в Молдавии и ЕС позволяет определить, что жители республики переплатили еще 125 миллионов долларов.
"Ситуация требует внимания делегации ЕС в Республике Молдова, Европейской счётной палаты и Европейской прокуратуры. Имеются признаки неэффективного или неправомерного использования средств европейских налогоплательщиков", - подчеркнул Филат.
Экс-премьер также считает, что на эту информацию должны обратить внимание представители молдавских органов - Счетной палаты, Генеральной прокуратуры, Национального антикоррупционного центра и Службы информации и безопасности.
После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения. Поставкой газа в ПМР в данный момент занимается венгерская компания MET Gas and Energy Marketing AG.
Избранный президент Молдавии Майя Санду на пресс-конференции в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
Политолог прокомментировал слова Санду об объединении Молдавии с Румынией
18 января, 11:56
 
В миреМолдавияКишиневВладимир ФилатЕвросоюз
 
 
