Экс-премьер Молдавии рассказал, сколько жители страны переплатили за газ

"Ситуация требует внимания делегации ЕС в Республике Молдова, Европейской счётной палаты и Европейской прокуратуры. Имеются признаки неэффективного или неправомерного использования средств европейских налогоплательщиков", - подчеркнул Филат.

Экс-премьер также считает, что на эту информацию должны обратить внимание представители молдавских органов - Счетной палаты, Генеральной прокуратуры, Национального антикоррупционного центра и Службы информации и безопасности.