Молдавская оппозиция назвала решение выйти из СНГ глупым и вредительским

КИШИНЕВ, 23 янв - РИА Новости. Решение властей Молдавии выйти из состава СНГ является глупым и откровенно вредительским, Решение властей Молдавии выйти из состава СНГ является глупым и откровенно вредительским, сообщила в пятницу пресс-служба оппозиционной в республике Партии коммунистов.

Глава МИД Молдавии Михай Попшой сообщил 19 января, что ведомство начало необходимые процедуры для полного выхода республики из Содружества Независимых Государств после денонсации ключевых соглашений о вхождении в СНГ , а именно учредительного соглашения и приложения к нему, а также устава СНГ. По его словам, если законодательный орган одобрит денонсацию трех учредительных соглашений, и президент утвердит их после завершения технических этапов, Молдавия больше не будет частью СНГ.

"Компрадорская и антинародная власть в лице неполноценно легитимной президентки, марионеточного правительства, а также послушного парламентского большинства, объявила о начале финальной стадии ликвидации молдавского государства. Решение о выводе страны из СНГ выглядит не просто глупым, но и откровенно вредительским", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте Компартии.

Оппозиция отмечает, что ни одно из более 280 соглашений в рамках СНГ не наносило вред и не имело отрицательного эффекта для стран-участниц, и тем более для небольшой, небогатой и уязвимой Молдавии.

Коммунисты отмечают, что подобное решение противоречит национальным интересам страны, поскольку многовековые связи Молдавии с остальными странами СНГ существуют на уровне гуманитарных, экономических, социальных и культурных областей.

"Участие Молдавии в едином пространстве СНГ, распространившегося практически на всю территорию бывшего СССР , не только позволяло сохранять гуманитарные и культурные связи, но и предоставляло существенный потенциал для роста и развития – доступные энергоресурсы, выгодные и стабильные рынки сбыта, доступ к производственной кооперации и технологиям, рынкам труда и так далее", - подчеркивается в заявлении партии коммунистов.

Правительство Молдавии в ноябре одобрило денонсацию семи соглашений, подписанных в рамках СНГ. Парламент страны принял в первом чтении денонсацию соглашений о безвизовых поездках граждан стран СНГ и о принципах взимания косвенных налогов при экспорте и импорте товаров (работ, услуг) между государствами СНГ. Экс-президент Молдавии, лидер социалистов Игорь Додон заявил, что разрыв соглашений со странами СНГ противоречит национальным интересам республики и не соответствует желаниям большинства граждан. Он также сообщил, что на данный момент Молдавией уже расторгнуто 64 соглашения в рамках СНГ из 255.