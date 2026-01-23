Рейтинг@Mail.ru
Молдавская оппозиция назвала решение выйти из СНГ глупым и вредительским - РИА Новости, 23.01.2026
13:58 23.01.2026
https://ria.ru/20260123/moldaviya-2069869495.html
Молдавская оппозиция назвала решение выйти из СНГ глупым и вредительским
2026-01-23T13:58:00+03:00
2026-01-23T13:58:00+03:00
в мире
молдавия
ссср
михай попшой
игорь додон
майя санду
снг
евразийский экономический союз
молдавия
ссср
в мире, молдавия, ссср, михай попшой, игорь додон, майя санду, снг, евразийский экономический союз
В мире, Молдавия, СССР, Михай Попшой, Игорь Додон, Майя Санду, СНГ, Евразийский экономический союз
© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© Sputnik / Михай Карауш
Перейти в медиабанк
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КИШИНЕВ, 23 янв - РИА Новости. Решение властей Молдавии выйти из состава СНГ является глупым и откровенно вредительским, сообщила в пятницу пресс-служба оппозиционной в республике Партии коммунистов.
Глава МИД Молдавии Михай Попшой сообщил 19 января, что ведомство начало необходимые процедуры для полного выхода республики из Содружества Независимых Государств после денонсации ключевых соглашений о вхождении в СНГ, а именно учредительного соглашения и приложения к нему, а также устава СНГ. По его словам, если законодательный орган одобрит денонсацию трех учредительных соглашений, и президент утвердит их после завершения технических этапов, Молдавия больше не будет частью СНГ.
"Компрадорская и антинародная власть в лице неполноценно легитимной президентки, марионеточного правительства, а также послушного парламентского большинства, объявила о начале финальной стадии ликвидации молдавского государства. Решение о выводе страны из СНГ выглядит не просто глупым, но и откровенно вредительским", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте Компартии.
Оппозиция отмечает, что ни одно из более 280 соглашений в рамках СНГ не наносило вред и не имело отрицательного эффекта для стран-участниц, и тем более для небольшой, небогатой и уязвимой Молдавии.
Коммунисты отмечают, что подобное решение противоречит национальным интересам страны, поскольку многовековые связи Молдавии с остальными странами СНГ существуют на уровне гуманитарных, экономических, социальных и культурных областей.
"Участие Молдавии в едином пространстве СНГ, распространившегося практически на всю территорию бывшего СССР, не только позволяло сохранять гуманитарные и культурные связи, но и предоставляло существенный потенциал для роста и развития – доступные энергоресурсы, выгодные и стабильные рынки сбыта, доступ к производственной кооперации и технологиям, рынкам труда и так далее", - подчеркивается в заявлении партии коммунистов.
Правительство Молдавии в ноябре одобрило денонсацию семи соглашений, подписанных в рамках СНГ. Парламент страны принял в первом чтении денонсацию соглашений о безвизовых поездках граждан стран СНГ и о принципах взимания косвенных налогов при экспорте и импорте товаров (работ, услуг) между государствами СНГ. Экс-президент Молдавии, лидер социалистов Игорь Додон заявил, что разрыв соглашений со странами СНГ противоречит национальным интересам республики и не соответствует желаниям большинства граждан. Он также сообщил, что на данный момент Молдавией уже расторгнуто 64 соглашения в рамках СНГ из 255.
Молдавия с 2022 года игнорирует заседания СНГ, членом которого остается, и ЕАЭС, в котором является наблюдателем. Власти страны выразили четкое намерение переориентировать экспорт на западные рынки. Тогда же власти Молдавии заговорили о необходимости денонсации ряда соглашений с СНГ. Президент Молдавии Майя Санду заявляла, что республика продолжает приводить международно-правовую базу в соответствие с европейскими стандартами и приоритетами евроинтеграции. Оппозиция критикует курс властей на разрыв соглашений СНГ, указывая на риски для трудовых мигрантов и экономических связей.
В миреМолдавияСССРМихай ПопшойИгорь ДодонМайя СандуСНГЕвразийский экономический союз
 
 
Версия 2023.1 Beta
