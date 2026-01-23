https://ria.ru/20260123/moldaviya-2069866533.html
На Молдавской ГРЭС произошла вторая за сутки авария
ТИРАСПОЛЬ, 23 янв - РИА Новости. Вторая за сутки авария произошла на Молдавской ГРЭС, возможны отключения электричества в некоторых районах Приднестровья, сообщили в пятницу в ЕРЭС (Единые распределительные электрические сети) Приднестровской Молдавской Республики (ПМР).
"В связи с аварией на одном из энергоблоков Молдавской ГРЭС в период устранения аварии и запуска энергоблока возможно прекращение подачи электроэнергии на короткий срок в некоторых районах республики", - говорится в сообщении госпредприятия.
В ЕРЭС ПМР добавили, что восстановление электроснабжения будет произведено в течение 1-2 часов.
Ранее в четверг в правительстве ПМР заявили, что на одном из энергоблоков Молдавской ГРЭС произошла авария, в некоторых районах Приднестровья прекращена подача электроэнергии.
Генерация электроэнергии в ПМР производится Молдавской ГРЭС, Дубоссарской ГЭС и когенерационной электростанцией "Тиротекс-Энерго". Молдавская ГРЭС является основным источником электроэнергии в Приднестровье, на нее приходится примерно 90% вырабатываемой электроэнергии.