На Молдавской ГРЭС произошла вторая за сутки авария
13:52 23.01.2026 (обновлено: 14:07 23.01.2026)
На Молдавской ГРЭС произошла вторая за сутки авария
Вторая за сутки авария произошла на Молдавской ГРЭС, возможны отключения электричества в некоторых районах Приднестровья, сообщили в пятницу в ЕРЭС (Единые... РИА Новости, 23.01.2026
На Молдавской ГРЭС произошла вторая за сутки авария

ЕРЭС: вторая за сутки авария произошла на Молдавской ГРЭС

ТИРАСПОЛЬ, 23 янв - РИА Новости. Вторая за сутки авария произошла на Молдавской ГРЭС, возможны отключения электричества в некоторых районах Приднестровья, сообщили в пятницу в ЕРЭС (Единые распределительные электрические сети) Приднестровской Молдавской Республики (ПМР).
"В связи с аварией на одном из энергоблоков Молдавской ГРЭС в период устранения аварии и запуска энергоблока возможно прекращение подачи электроэнергии на короткий срок в некоторых районах республики", - говорится в сообщении госпредприятия.
В ЕРЭС ПМР добавили, что восстановление электроснабжения будет произведено в течение 1-2 часов.
Ранее в четверг в правительстве ПМР заявили, что на одном из энергоблоков Молдавской ГРЭС произошла авария, в некоторых районах Приднестровья прекращена подача электроэнергии.
Генерация электроэнергии в ПМР производится Молдавской ГРЭС, Дубоссарской ГЭС и когенерационной электростанцией "Тиротекс-Энерго". Молдавская ГРЭС является основным источником электроэнергии в Приднестровье, на нее приходится примерно 90% вырабатываемой электроэнергии.
