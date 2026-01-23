Спикер парламента Молдавии заявил, что поддержал бы объединение с Румынией

КИШИНЕВ, 23 янв - РИА Новости. Спикер парламента Молдавии и лидер правящей партии "Действие и солидарность" Игорь Гросу заявил, что поддержал бы идею объединения с Румынией на референдуме, хотя считает преждевременным его проведение.
Ранее лидер партии "Демократия дома" Василий Костюк заявил, что на ближайшем заседании парламента намерен поднять вопрос о проведении референдума по объединению с Румынией.
"Мы это (возможную парламентскую инициативу о референдуме - ред.) расцениваем как популистское действие, потому что в настоящий момент референдум на эту тему не имеет шанса. Я бы проголосовал "за", если бы был референдум и я имел возможность проголосовать, я бы проголосовал "за", - заявил Гросу в эфире телеканала Pro TV.
При этом он отметил, что опасно и безответственно проводить референдум в условиях, когда большая часть населения не готова принять идею объединения. На вопрос о том, рассматривался ли вариант объединения с Румынией, чтобы защитить Молдавию от возможных угроз, Гросу ответил, что "в случае обострения ситуации с безопасностью все сценарии должны быть на столе".
Ранее президент Молдавии Майя Санду в интервью британскому подкасту The Rest Is Politics заявила, что в случае проведения референдума проголосовала бы за присоединение к Румынии, объяснив такую позицию сложной международной обстановкой и трудностями, с которыми, по ее словам, республика сталкивается как суверенное государство.
Молдавия провозгласила независимость в 1991 году. Конституция страны закрепляет суверенитет и независимость государства, а изменение его статуса возможно только на основании волеизъявления граждан. Вопрос объединения с Румынией неоднократно становился предметом политических заявлений, однако референдум по этой теме не проводился. Согласно данным соцопроса, которые опубликовал в декабре 2025 года молдавский Институт социологических исследований IMAS, более половины жителей Молдавии выступают против присоединения республики к Румынии.