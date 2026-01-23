Рейтинг@Mail.ru
"Это бомба". Молдавия начала шантажировать Евросоюз - РИА Новости, 23.01.2026
08:00 23.01.2026 (обновлено: 08:02 23.01.2026)
"Это бомба". Молдавия начала шантажировать Евросоюз
На фоне охлаждения отношений с ЕС и нарастающих проблем в экономике власти Молдавии собрались выйти из СНГ и заговорили об объединении с Румынией. Оппозиция... РИА Новости, 23.01.2026
"Это бомба". Молдавия начала шантажировать Евросоюз

Дмитрий Кисеев: Санду решила напугать ЕС "румынской бомбой"

© Sputnik / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии и Евросоюза в руках одного из участников митинга на площади Великого Национального Собрания в Кишиневе
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости, Михаил Катков. На фоне охлаждения отношений с ЕС и нарастающих проблем в экономике власти Молдавии собрались выйти из СНГ и заговорили об объединении с Румынией. Оппозиция предупреждает: правительство ведет страну к повторению украинской трагедии. Что происходит в Кишиневе — в материале РИА Новости.

Прощание молдаванки

Глава МИД Михай Попшой заявил, что республика выйдет из СНГ через год после того, как парламент примет закон о денонсации базовых соглашений, на основании которых Молдавия вошла в организацию. В частности, власти собираются разорвать Устав СНГ, Соглашение о создании СНГ и приложение к нему.
© Sputnik / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкМихаил Попшой
Как известно, Майя Санду ведет страну к выходу из содружества как минимум с 2022-го. Четыре года назад Кишинев перестал участвовать в общих мероприятиях, а в 2023-м президент объявила, что республика денонсирует часть соглашений, заключенных в рамках СНГ. За все время членства Молдавия подписала 283 договора, из которых 71 уже аннулировали, а 60 — в процессе расторжения.
"Решение о выходе Молдавии из СНГ, которое анонсировал Попшой, противоречит интересам молдавского народа", — заявил экс-президент Молдавии Игорь Додон. По его мнению, большинство граждан хотят поддерживать хорошие отношения со странами СНГ и Россией. Курс на разрыв Санду и ее партия взяли по указке западных кураторов, и есть риск, что это приведет к трагедии, переживаемой сейчас украинцами.
Аналогия с Украиной не случайна. Как известно, в 2014-м в Гагаузии прошел референдум, на котором большинство избирателей решили, что регион может выйти из состава Молдавии, если страна утратит суверенитет. Кроме того, в начале 1990-х Приднестровье объявило о независимости именно на фоне прорумынских настроений Кишинева.
© Sputnik / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкПредседатель Партии социалистов Игорь Додон
Пресс-секретарь президента России выразил сожаление в связи с тем, что Санду продолжает курс на отрицание каких-либо отношений с Москвой. "СНГ — это интеграционный формат, который за многие годы подтвердил и переподтвердил свою полезность для стран-участников", — подчеркнул Дмитрий Песков.
Все для Отечества

Тем временем Санду призналась: если бы 30-40 лет назад в Молдавии прошел референдум по "воссоединению" с Румынией, она бы проголосовала "за". Вместе с тем президент (обладательница румынского паспорта) пояснила, что в конце 1980-х и начале 1990-х был пик движения так называемых унионистов, но в 2026-м сторонников объединения точно недостаточно, чтобы запускать этот процесс.
© AP Photo / Vadim GhirdaПрезидент Молдавии Майя Санду
"Судя по огромному числу людей, принявших участие в движении за национальное возрождение, и по сотням тысяч людей, вышедших на площадь Великого Национального собрания, можно сказать, что была бы поддержка воссоединения с Румынией. <…> Как президент Молдавии, я понимаю, что сейчас такого большинства нет, но есть большинство, поддерживающее вступление в ЕС, и мы действуем в этом направлении. Это гораздо более реалистичная цель, которая помогает нам защитить наш суверенитет", — заявила Санду в интервью британским журналистам.
Советник президента Румынии Еуджен Томак с радостью откликнулся на выступление соотечественницы.
"Я считаю, что любой добропорядочный румын, независимо от того, на какой стороне Прута он живет, рассматривает вопрос объединения двух государств как естественный процесс. <…> Румыния готова в любой момент сесть за стол переговоров и серьезно обсудить этот сценарий, только если Молдавия сочтет это возможным вариантом", — дал Томак комментарий румынскому порталу Cale europeana.
© Иллюстрация РИА НовостиМолдавия и Румыния
Внутри Молдавии слова вызвали скандал. Многие посчитали, что президент должен защищать свою страну, а не мечтать о ее поглощении другим государством. Но Санду поддержал премьер-министр Александр Мунтяну.
"Как гражданин, я бы проголосовал за объединение с Румынией. Но как премьер-министр обязан выполнить волю большинства граждан, которые уже трижды проголосовали за интеграцию в ЕС", — сказал он в интервью молдавской газете Observatorul de Nord.
© Фото : Alliance Française de MoldavieАлександр Мунтяну
Впрочем, на пути вступления в ЕС Кишинев столкнулся с серьезными проблемами. Так, депутат от партии власти и председатель парламентской комиссии по евроинтеграции Марчел Спатарь констатировал: Молдавия пока соответствует европейским требованиям примерно на 20 процентов. Если она хочет вступить в Евросоюз в 2028-м, показатель нужно довести хотя бы до 80 процентов.
Правый поворот

Профессор РАНХиГС, главный научный сотрудник РГГУ Наталья Харитонова полагает, что в ближайшее время Молдавия все-таки не будет выходить из СНГ, поскольку это может привести к негативным экономическим последствиям для рядовых граждан.
© Фото : Sputnik МолдоваАкция протеста Патриотического блока в Кишиневе
"Кишинев активизировался после того, как генсек СНГ Сергей Лебедев рассказал о надежде на возвращение Молдавии к активному сотрудничеству. Санду может набрать на этой истории какие-то политические очки, в том числе вернуть интерес стран Запада, который как будто угас на фоне конфликта ЕС и США. Но работающие в СНГ молдаване от этой истории только проиграют. Им станет сложнее торговать с членами содружества, будет сложнее подтверждать образование и трудовой стаж. Скорее всего, процесс выхода Молдавии из организации продолжится, но форсировать его не станут", — говорит Харитонова.
По ее мнению, примерно так же обстоят дела с объединением Молдавии и Румынии. В республике эту идею поддерживают около 30 процентов граждан, поэтому обычно на выборах о ней говорят только маргинальные политики. Зато в другое время любовь к Бухаресту — способ подчеркнуть стремление в ЕС.
Политический аналитик Дмитрий Кисеев считает, что новости о выходе Молдавии из СНГ и возможном объединении с Румынией не случайно появились одна за другой. По словам эксперта, это спланированная политтехнологами акция.
© AP Photo / Vadim GhirdaАкция протеста Патриотического блока в Кишиневе
"Во-первых, власти хотят отвлечь население от серьезных проблем в экономике. Они вынуждены повышать налоги, в том числе на доставку товаров из-за границы, но этого недостаточно, чтобы заткнуть бюджетную дыру в 5,5 процента ВВП. С другой стороны, нужно привлечь внимание международного сообщества. В прошлом году МВФ отказался выделять очередной кредит, а Евросоюз после президентских и парламентских выборов как будто забыл о Молдавии. Но Санду хочет получить от кого-то из них деньги, чтобы страна могла свести концы с концами", — объясняет Кисеев.
Он убежден, что правительство Санду хочет одним выстрелом убить двух зайцев. Как известно, в Кишиневе многие боятся, что страна пойдет по пути Украины, а в Бухаресте главные сторонники объединения — правые популисты, чей приход к власти Брюссель едва не допустил в прошлом году. Кисеев полагает, что Санду дала европейским партнерам понять: если они будут медлить с финансированием Молдавии и евроинтеграцией, она может привести в действие "румынскую бомбу".
 
