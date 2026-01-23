Рейтинг@Mail.ru
18:33 23.01.2026
https://ria.ru/20260123/moldavija-2069957472.html
Молдавия занимается пиаром, а не урегулированием, заявил глава МИД ПМР
© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© Sputnik / Михай Карауш
Перейти в медиабанк
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
ТИРАСПОЛЬ, 23 янв - РИА Новости. Молдавия занимается пиаром, но не урегулированием конфликта с Приднестровьем, считает глава министерства иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев.
Ранее в пятницу вице-премьер Молдавии Валерий Киверь заявил, что план по реинтеграции Приднестровья практически невозможно разработать и реализовать на практике. Власти Приднестровья не раз заявляли, что республика не видит себя ни в составе Молдавии, ни в ЕС. При этом, как указывают в Тирасполе, молдавские власти на протяжении долгого времени уклоняются от процесса приднестровского урегулирования.
Флаги Молдавии и Евросоюза в руках одного из участников митинга на площади Великого Национального Собрания в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
"То, что мы слышим сегодня, я могу воспринимать лишь как пиар со стороны отдельных еврочиновников и со стороны отдельных молдавских чиновников. Практических действий по пути решения конфликта, к сожалению, я не наблюдаю нет только не от них, но и от моего визави – политического представителя Молдовы, который избегает и отказывается от диалогов на нашем уровне", – сказал Игнатьев в эфире телеканала "Первый Приднестровский".
Глава МИД ПМР напомнил, что более чем за 30 лет переговорного процесса у Приднестровья с Молдавией было подписано порядка 200 договоренностей. По его словам, это большой багаж. "И они (договоренности - ред.) сегодня выброшены молдавской стороной со стола переговоров. И Кишинёв не является за стол переговоров для диалога. Только путём переговоров прямых, честных, открытых можно находить решение тех или иных проблем", - отметил Игнатьев.
В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Последнее заседание на уровне министров иностранных дел стран-посредников и наблюдателей прошло осенью 2019 года в Братиславе.
Приднестровье, где около 60% населения составляют русские и украинцы, стремилось выйти из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь присоединения к Румынии на волне национализма. В 1992 году, после неудачной попытки молдавских властей решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Герб и флаги Приднестровской Молдавской Республики в Тирасполе - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
