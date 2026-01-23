Рейтинг@Mail.ru
Минздрав рассказал о состоянии пострадавших в центре МВД в Коми
17:36 23.01.2026 (обновлено: 18:03 23.01.2026)
Минздрав рассказал о состоянии пострадавших в центре МВД в Коми
Трое пострадавших при инциденте с учебно-имитационной гранатой в центре профподготовки МВД Коми 15 января остаются в крайне тяжелом состоянии в клиниках Коми,... РИА Новости, 23.01.2026
© Фото : Прокуратура Республики Коми/TelegramПоследствия взрыва в здании центра профессиональной подготовки МВД в Сыктывкаре
Последствия взрыва в здании центра профессиональной подготовки МВД в Сыктывкаре - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© Фото : Прокуратура Республики Коми/Telegram
Последствия взрыва в здании центра профессиональной подготовки МВД в Сыктывкаре. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 янв – РИА Новости. Трое пострадавших при инциденте с учебно-имитационной гранатой в центре профподготовки МВД Коми 15 января остаются в крайне тяжелом состоянии в клиниках Коми, Москвы и Нижнего Новгорода, сообщили РИА Новости в минздраве региона.
"Один пострадавший находится в ОАРИТ (отделение анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии – ред.) городской больницы Эжвинского района в (состоянии - ред.) крайне тяжелой степени тяжести, один пострадавший находится в ОАРИТ ФГБУ "НМИЦ хирургии имени А.В. Вишневского", состояние крайне тяжелой степени тяжести, один пострадавший находится в ФГБОУ ВО "Приволжский исследовательский медицинский университет", состояние крайне тяжелой степени тяжести", – сказала представитель минздрава Коми.
Также, по ее словам, двое пострадавших в состоянии легкой тяжести остаются в медсанчасти республиканского управления МВД, еще пятеро пострадавших лечатся в главном госпитале МВД РФ в Москве, один из них – в реанимации в тяжелом состоянии.
Как сообщала пресс-служба СУСК РФ по Коми, 15 января в ходе планового учебного занятия со слушателями один из преподавателей центра профподготовки МВД в Сыктывкаре привел в действие учебно-имитационную гранату. В результате возник пожар. Суд 17 января отправил преподавателя под домашний арест по обвинению в превышении должностных полномочий, 19 января заключен под стражу и начальник учебного центра. Всего потерпевшими по делу признаны 30 человек. Минздрав Коми 19 января сообщал, что одна из пострадавших скончалась в больнице.
Момент взрыва и начало пожара в центре профподготовки МВД - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
Появились кадры с моментом взрыва в центре профподготовки МВД в Сыктывкаре
