ICE задержала в Миннесоте минимум четырех детей, сообщили СМИ

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Агенты иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) в штате Миннесота задержали в январе по меньшей мере четырех детей, одному из которых было всего пяти лет, сообщает американская газета Washington Post со ссылкой на школьную администрацию города.

"Агенты иммиграционной и таможенной полиции в Миннесоте задержали по меньшей мере четырех детей в этом месяце из одного и того же школьного округа, включая 5-летнего мальчика", - говорится в публикации издания.

Согласно сообщению газеты, 5-летний мальчик был задержан во вторник вместе со своим отцом по дороге из школы. Отец предпринял попытку скрыться, однако ему это не удалось. Также агенты ICE пытались узнать, есть ли дома у задержанных еще люди, попросив ребенка постучать в дверь, пишет газета.

Согласно информации издания, в этом месяце агентами были задержаны трое несовершеннолетних в возрасте от 10 до 17 лет.

Помощница американского министра внутренней безопасности (МВБ) Тришия Маклафлин ранее заявляла, что во время операции службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) в Миннеаполисе вспыхнули беспорядки, одна из участниц попыталась наехать автомобилем на сотрудников ведомства. По ее словам, офицер ICE, опасаясь за жизни коллег, открыл огонь, в результате чего нападавшую смертельно ранили. По данным американских СМИ, жертву звали Рене Николь Гуд. Ей было 37 лет, у нее остались трое детей.