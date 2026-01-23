Рейтинг@Mail.ru
ICE задержала в Миннесоте минимум четырех детей, сообщили СМИ
16:17 23.01.2026
ICE задержала в Миннесоте минимум четырех детей, сообщили СМИ
ICE задержала в Миннесоте минимум четырех детей, сообщили СМИ - РИА Новости, 23.01.2026
ICE задержала в Миннесоте минимум четырех детей, сообщили СМИ
Агенты иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) в штате Миннесота задержали в январе по меньшей мере четырех детей, одному из которых было всего пяти лет
в мире
миннеаполис
тим уолц
миннесота
в мире, миннеаполис, тим уолц, миннесота
В мире, Миннеаполис, Тим Уолц, Миннесота
ICE задержала в Миннесоте минимум четырех детей, сообщили СМИ

WP: ICE задержала в Миннесоте минимум четырех детей, одному из которых пять лет

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Агенты иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) в штате Миннесота задержали в январе по меньшей мере четырех детей, одному из которых было всего пяти лет, сообщает американская газета Washington Post со ссылкой на школьную администрацию города.
"Агенты иммиграционной и таможенной полиции в Миннесоте задержали по меньшей мере четырех детей в этом месяце из одного и того же школьного округа, включая 5-летнего мальчика", - говорится в публикации издания.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Трамп заявил, что на программах поддержки мигрантов разворованы миллиарды
21 января, 06:13
Согласно сообщению газеты, 5-летний мальчик был задержан во вторник вместе со своим отцом по дороге из школы. Отец предпринял попытку скрыться, однако ему это не удалось. Также агенты ICE пытались узнать, есть ли дома у задержанных еще люди, попросив ребенка постучать в дверь, пишет газета.
Согласно информации издания, в этом месяце агентами были задержаны трое несовершеннолетних в возрасте от 10 до 17 лет.
Помощница американского министра внутренней безопасности (МВБ) Тришия Маклафлин ранее заявляла, что во время операции службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) в Миннеаполисе вспыхнули беспорядки, одна из участниц попыталась наехать автомобилем на сотрудников ведомства. По ее словам, офицер ICE, опасаясь за жизни коллег, открыл огонь, в результате чего нападавшую смертельно ранили. По данным американских СМИ, жертву звали Рене Николь Гуд. Ей было 37 лет, у нее остались трое детей.
Вэнс 7 января выразил поддержку действиям сотрудников ICE и обратился к нападавшим, пообещав, что федеральные власти будут действовать еще решительнее для обеспечения верховенства закона. Однако мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей после трагического инцидента потребовал ICE "убираться к черту" из города, а также назвал версию федералов о самообороне чушью. В свою очередь, губернатор штата Тим Уолц 8 января распорядился привести национальную гвардию штата в состояние повышенной готовности.
Сотрудники правоохрательных органов на месте происшествия, где сотрудник службы иммиграционной полиции застрелил нелегала в Миннеаполисе. 15 января 2026 - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
В США полицейский застрелил нелегала, пытавшегося ударить его лопатой
15 января, 09:35
 
