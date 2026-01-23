Жителя Вологодской области ждет суд за 26 ложных сообщений о минированиях

По информации ведомства, молодой человек пояснил, что он нашел в мессенджере тематическое сообщество, где предлагал подписчикам свои услуги по совершению противоправных действий. Получая адреса, он рассылал ложные сообщения о терактах. В отдельных случаях за криминальную работу юноше платили небольшое вознаграждение. Мотивом, со слов фигуранта, было любопытство: он хотел проверить, как правоохранительные органы реагируют на такую информацию.