Жителя Вологодской области ждет суд за 26 ложных сообщений о минированиях

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 янв – РИА Новости. Восемнадцатилетнего жителя Вологодской области будут судить за 26 ложных сообщений об угрозе минирования в 4 регионах России, информирует МВД России
"В Вологодской области следователи ОМВД России "Череповецкий" завершили расследование уголовного дела в отношении 18-летнего жителя Череповецкого округа. Ему предъявлено обвинение в 26 эпизодах заведомо ложных сообщений об актах терроризма", - говорится в сообщении канала МВД России на платформе Max.
По данным следствия, с ноября 2023 по февраль 2024 года молодой человек рассылал на электронные почтовые ящики органов государственной власти, учреждений образования и здравоохранения, а также торговых центров письма с угрозами минирования этих объектов. Информацию об опасных предметах юноша направлял в организации, расположенные на территории Вологодской и Липецкой областей, республик Алтай и Крым.
По информации ведомства, молодой человек пояснил, что он нашел в мессенджере тематическое сообщество, где предлагал подписчикам свои услуги по совершению противоправных действий. Получая адреса, он рассылал ложные сообщения о терактах. В отдельных случаях за криминальную работу юноше платили небольшое вознаграждение. Мотивом, со слов фигуранта, было любопытство: он хотел проверить, как правоохранительные органы реагируют на такую информацию.
"В настоящее время материалы уголовного дела, возбужденного по статье 207 УК РФ, вместе с утвержденным прокуратурой Череповецкого района обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу. Приговора суда обвиняемый дожидается, находясь под подпиской о невыезде и надлежащем поведении", - отмечается в сообщении.