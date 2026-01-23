Рейтинг@Mail.ru
США расширили список антииранских санкций, связав это с протестами в стране
20:11 23.01.2026
США расширили список антииранских санкций, связав это с протестами в стране
США расширили список антииранских санкций, связав это с протестами в стране - РИА Новости, 23.01.2026
США расширили список антииранских санкций, связав это с протестами в стране
Соединенные Штаты в пятницу расширили список санкций против Ирана, добавив туда восемь компаний и девять танкеров, связав решение с реакцией властей страны на... РИА Новости, 23.01.2026
2026-01-23T20:11:00+03:00
2026-01-23T20:11:00+03:00
в мире
иран
сша
палау
дональд трамп
иран
сша
палау
в мире, иран, сша, палау, дональд трамп
В мире, Иран, США, Палау, Дональд Трамп
США расширили список антииранских санкций, связав это с протестами в стране

Минфин: США расширили список антииранских санкций, связав это с протестами

Министерство финансов США в Вашингтоне
Министерство финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© РИА Новости / Алексей Агарышев
Перейти в медиабанк
Министерство финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 23 янв - РИА Новости. Соединенные Штаты в пятницу расширили список санкций против Ирана, добавив туда восемь компаний и девять танкеров, связав решение с реакцией властей страны на протесты, заявил американский минфин.
Ранее управление по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США заявило, что в список антииранских санкций были добавлены восемь компаний, преимущественно из транспортного сектора, а также девять подконтрольных им нефтяных танкеров.
"Сегодня, на фоне жестоких репрессий иранского правительства против мирных демонстрантов и полного отключения доступа в интернет, чтобы скрыть свои злоупотребления в отношении иранского народа, OFAC усиливает давление на теневой флот Ирана", - говорится в релизе на сайте министерства.
Указанные компании, как утверждается, перевозили иранскую нефть стоимостью в сотни миллионов долларов, доставляя ее на иностранные рынки. Доходы от этих продаж предположительно использовались для финансирования, в том числе, служб безопасности и программ по разработке оружия.
Под санкции попали четыре танкера под флагом Палау, три танкера под флагом Коморских островов, один - под флагом Панамы, а также один танкер, принадлежность которого неизвестна.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил о поддержке участников беспорядков в Иране и допустил любые варианты действий против исламской республики, включая удары с воздуха. Тегеран назвал эти заявления угрожающими суверенитету Ирана.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты - иранского риала. С 8 января, после призывов со стороны Резы Пехлеви, сына иранского шаха, свергнутого в 1979 году, в Иране активизировались протестные шествия, в тот же день в стране перестал работать интернет. Сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений. Власти Ирана, обвинившие США и Израиль в организации беспорядков, 12 января заявили, что ситуацию удалось взять под контроль.
В мире Иран США Палау Дональд Трамп
 
 
