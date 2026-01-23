США расширили список антииранских санкций, связав это с протестами в стране

ВАШИНГТОН, 23 янв - РИА Новости. Соединенные Штаты в пятницу расширили список санкций против Ирана, добавив туда восемь компаний и девять танкеров, связав решение с реакцией властей страны на протесты, заявил американский минфин.
Ранее управление по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США заявило, что в список антииранских санкций были добавлены восемь компаний, преимущественно из транспортного сектора, а также девять подконтрольных им нефтяных танкеров.
"Сегодня, на фоне жестоких репрессий иранского правительства против мирных демонстрантов и полного отключения доступа в интернет, чтобы скрыть свои злоупотребления в отношении иранского народа, OFAC усиливает давление на теневой флот Ирана", - говорится в релизе на сайте министерства.
Указанные компании, как утверждается, перевозили иранскую нефть стоимостью в сотни миллионов долларов, доставляя ее на иностранные рынки. Доходы от этих продаж предположительно использовались для финансирования, в том числе, служб безопасности и программ по разработке оружия.
Под санкции попали четыре танкера под флагом Палау, три танкера под флагом Коморских островов, один - под флагом Панамы, а также один танкер, принадлежность которого неизвестна.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил о поддержке участников беспорядков в Иране и допустил любые варианты действий против исламской республики, включая удары с воздуха. Тегеран назвал эти заявления угрожающими суверенитету Ирана.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты - иранского риала. С 8 января, после призывов со стороны Резы Пехлеви, сына иранского шаха, свергнутого в 1979 году, в Иране активизировались протестные шествия, в тот же день в стране перестал работать интернет. Сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений. Власти Ирана, обвинившие США и Израиль в организации беспорядков, 12 января заявили, что ситуацию удалось взять под контроль.