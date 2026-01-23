США расширили список антииранских санкций, связав это с протестами в стране

ВАШИНГТОН, 23 янв - РИА Новости. Соединенные Штаты в пятницу расширили список санкций против Ирана, добавив туда восемь компаний и девять танкеров, связав решение с реакцией властей страны на протесты, заявил американский минфин.

Ранее управление по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США заявило, что в список антииранских санкций были добавлены восемь компаний, преимущественно из транспортного сектора, а также девять подконтрольных им нефтяных танкеров.

"Сегодня, на фоне жестоких репрессий иранского правительства против мирных демонстрантов и полного отключения доступа в интернет, чтобы скрыть свои злоупотребления в отношении иранского народа, OFAC усиливает давление на теневой флот Ирана", - говорится в релизе на сайте министерства.

Указанные компании, как утверждается, перевозили иранскую нефть стоимостью в сотни миллионов долларов, доставляя ее на иностранные рынки. Доходы от этих продаж предположительно использовались для финансирования, в том числе, служб безопасности и программ по разработке оружия.

Под санкции попали четыре танкера под флагом Палау , три танкера под флагом Коморских островов , один - под флагом Панамы , а также один танкер, принадлежность которого неизвестна.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о поддержке участников беспорядков в Иране и допустил любые варианты действий против исламской республики, включая удары с воздуха. Тегеран назвал эти заявления угрожающими суверенитету Ирана.