Вершинин и посланник президента Палестины обсудили сектор Газа
19:27 23.01.2026
Вершинин и посланник президента Палестины обсудили сектор Газа
Вершинин и посланник президента Палестины обсудили сектор Газа
в мире
палестина
сергей вершинин
россия
палестина
россия
в мире, палестина, сергей вершинин, россия
В мире, Палестина, Сергей Вершинин, Россия
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин обсудил со спецпредставителем президента Палестины Ясиром Аббасом и советником палестинского лидера по вопросам СМИ Самиром Гаттасом задачи международного сообщества по решению проблем Палестины и восстановлению сектора Газа, заявили в российском дипведомстве.
"В ходе беседы основное внимание было уделено положению дел в зоне палестино-израильского конфликта с акцентом на ситуацию вокруг Газы и задачи международного сообщества по содействию решению проблем Палестины и восстановлению сектора", - говорится в сообщении на сайте МИД.
"Обсуждались также отдельные актуальные вопросы двустороннего сотрудничества", - заключили в ведомстве.
