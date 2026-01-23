Рейтинг@Mail.ru
Захарова прокомментировала слова Стубба о сравнении Крыма и Гренландии - РИА Новости, 23.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:59 23.01.2026 (обновлено: 17:01 23.01.2026)
https://ria.ru/20260123/mid-2069925061.html
Захарова прокомментировала слова Стубба о сравнении Крыма и Гренландии
Захарова прокомментировала слова Стубба о сравнении Крыма и Гренландии - РИА Новости, 23.01.2026
Захарова прокомментировала слова Стубба о сравнении Крыма и Гренландии
Заявления президента Финляндии Александра Стубба, в которых он обвиняет российского министра иностранных дел Сергея Лаврова в оскорбительном сравнении Крыма и... РИА Новости, 23.01.2026
2026-01-23T16:59:00+03:00
2026-01-23T17:01:00+03:00
в мире
россия
сша
гренландия
сергей лавров
мария захарова
республика крым
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/16/2069604847_0:345:3028:2048_1920x0_80_0_0_f76d4225aa33c0b9f203b301ce24f217.jpg
https://ria.ru/20250822/stubb-2037050095.html
россия
сша
гренландия
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/16/2069604847_97:0:2828:2048_1920x0_80_0_0_64c23ab4e373a3a3e6ac78d894fdccc0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, гренландия, сергей лавров, мария захарова, республика крым
В мире, Россия, США, Гренландия, Сергей Лавров, Мария Захарова, Республика Крым
Захарова прокомментировала слова Стубба о сравнении Крыма и Гренландии

Захарова назвала слова Стубба о Крыме и Гренландии околесицей

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Заявления президента Финляндии Александра Стубба, в которых он обвиняет российского министра иностранных дел Сергея Лаврова в оскорбительном сравнении Крыма и России с США и Гренландией, сами по себе являются "околесицей" и оскорблением, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
" Иногда, а в последнее время — всё чаще, оскорбление — это слушать Стубба и околесицу, которую он несёт. Мы к ней уже даже привыкли", - написала дипломат в своем Telegram-канале.
Она пояснила, что речь идет об интервью финского президента американскому агентству Bloomberg, в котором он процитировал Сергея Лаврова, который якобы сказал, что "для США Гренландия — это то же самое, что для России Крым".
Захарова привела прямые цитаты из выступления министра, и подчеркнула, что "Сергей Викторович Лавров говорил совершенно о другом".
"Сергей Викторович вновь указал на то, что Запад окончательно запутался в собственных двойных стандартах: и Бербок, и Стубб, и Рютте, и все те, кто либо уже совершенно не понимает то, что слышит, либо нарочно упрощает и злонамеренно вводит своих слушателей в заблуждение", - резюмировала она.
Сергей Лавров и Александер Стубб - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
Президент Финляндии рассказал, как номер Лаврова спас его в России
22 августа 2025, 18:39
 
В миреРоссияСШАГренландияСергей ЛавровМария ЗахароваРеспублика Крым
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала