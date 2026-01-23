https://ria.ru/20260123/mid-2069925061.html
Захарова прокомментировала слова Стубба о сравнении Крыма и Гренландии
Захарова прокомментировала слова Стубба о сравнении Крыма и Гренландии
Захарова прокомментировала слова Стубба о сравнении Крыма и Гренландии
Заявления президента Финляндии Александра Стубба, в которых он обвиняет российского министра иностранных дел Сергея Лаврова в оскорбительном сравнении Крыма и...
2026-01-23T16:59:00+03:00
2026-01-23T16:59:00+03:00
2026-01-23T17:01:00+03:00
россия
сша
гренландия
республика крым
Захарова прокомментировала слова Стубба о сравнении Крыма и Гренландии
Захарова назвала слова Стубба о Крыме и Гренландии околесицей
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости.
Заявления президента Финляндии Александра Стубба, в которых он обвиняет российского министра иностранных дел Сергея Лаврова в оскорбительном сравнении Крыма и России с США и Гренландией, сами по себе являются "околесицей" и оскорблением, заявила
официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
" Иногда, а в последнее время — всё чаще, оскорбление — это слушать Стубба и околесицу, которую он несёт. Мы к ней уже даже привыкли", - написала дипломат в своем Telegram-канале.
Она пояснила, что речь идет об интервью финского президента американскому агентству Bloomberg, в котором он процитировал Сергея Лаврова
, который якобы сказал, что "для США Гренландия
— это то же самое, что для России
Крым".
Захарова
привела прямые цитаты из выступления министра, и подчеркнула, что "Сергей Викторович Лавров говорил совершенно о другом".
"Сергей Викторович вновь указал на то, что Запад окончательно запутался в собственных двойных стандартах: и Бербок, и Стубб, и Рютте, и все те, кто либо уже совершенно не понимает то, что слышит, либо нарочно упрощает и злонамеренно вводит своих слушателей в заблуждение", - резюмировала она.