МФТИ в 2026 году примет абитуриентов по новой модели высшего образования

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Московский физико-технический институт готов к переходу на новую систему высшего образования и в 2026 году будет набирать студентов на программы базового, специализированного высшего образования и аспирантуры, сообщили в вузе.

Отмечается, что институт предусмотрит "академические мосты" между направлениями подготовки, чтобы студент имел возможность академической мобильности, если в ходе учебы он поймет, что склонен к той или иной области науки или инженерной подготовки.