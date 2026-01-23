Рейтинг@Mail.ru
МФТИ в 2026 году примет абитуриентов по новой модели высшего образования
19:33 23.01.2026
МФТИ в 2026 году примет абитуриентов по новой модели высшего образования
россия, московский физико-технический институт, общество
Россия, Московский физико-технический институт, Общество
МФТИ в 2026 году примет абитуриентов по новой модели высшего образования

МФТИ в 2026 г начнет прием абитуриентов по новой модели высшего образования

© Фото : МФТИМосковский физтех
Московский физтех - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© Фото : МФТИ
Московский физтех. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Московский физико-технический институт готов к переходу на новую систему высшего образования и в 2026 году будет набирать студентов на программы базового, специализированного высшего образования и аспирантуры, сообщили в вузе.
"Московский физико-технический институт в полной мере готов к обеспечению учебного процесса в пилотном проекте реализации базового и специального высшего образования. Подписанный вчера Указ президента России включил МФТИ в перечень вузов пилотного проекта, и уже в приемную кампанию этого года мы будем набирать студентов на программы базового, специализированного высшего образования и аспирантуру", - приводит пресс-служба вуза слова проректора по учебной работе МФТИ Артема Воронова.
Отмечается, что институт предусмотрит "академические мосты" между направлениями подготовки, чтобы студент имел возможность академической мобильности, если в ходе учебы он поймет, что склонен к той или иной области науки или инженерной подготовки.
Россия Московский физико-технический институт Общество
 
 
