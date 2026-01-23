https://ria.ru/20260123/mfti-2069970101.html
МФТИ в 2026 году примет абитуриентов по новой модели высшего образования
МФТИ в 2026 году примет абитуриентов по новой модели высшего образования - РИА Новости, 23.01.2026
МФТИ в 2026 году примет абитуриентов по новой модели высшего образования
Московский физико-технический институт готов к переходу на новую систему высшего образования и в 2026 году будет набирать студентов на программы базового,... РИА Новости, 23.01.2026
2026-01-23T19:33:00+03:00
2026-01-23T19:33:00+03:00
2026-01-23T19:33:00+03:00
россия
московский физико-технический институт
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/146375/95/1463759595_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_ec825ee816bf9eb2749467e8e20f416d.jpg
https://ria.ru/20260123/putin-2069938211.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/146375/95/1463759595_139:0:2362:1667_1920x0_80_0_0_f14f6653b8f76d5c62d471adc73e2beb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, московский физико-технический институт, общество
Россия, Московский физико-технический институт, Общество
МФТИ в 2026 году примет абитуриентов по новой модели высшего образования
МФТИ в 2026 г начнет прием абитуриентов по новой модели высшего образования
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Московский физико-технический институт готов к переходу на новую систему высшего образования и в 2026 году будет набирать студентов на программы базового, специализированного высшего образования и аспирантуры, сообщили в вузе.
"Московский физико-технический институт
в полной мере готов к обеспечению учебного процесса в пилотном проекте реализации базового и специального высшего образования. Подписанный вчера Указ президента России
включил МФТИ в перечень вузов пилотного проекта, и уже в приемную кампанию этого года мы будем набирать студентов на программы базового, специализированного высшего образования и аспирантуру", - приводит пресс-служба вуза слова проректора по учебной работе МФТИ Артема Воронова.
Отмечается, что институт предусмотрит "академические мосты" между направлениями подготовки, чтобы студент имел возможность академической мобильности, если в ходе учебы он поймет, что склонен к той или иной области науки или инженерной подготовки.