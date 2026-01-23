Рейтинг@Mail.ru
Путину представили концепцию развития МФТИ - РИА Новости, 23.01.2026
17:02 23.01.2026
Путину представили концепцию развития МФТИ
Путину представили концепцию развития МФТИ
Президент России Владимир Путин ознакомился с планами развития Московского физико-технического института (МФТИ). РИА Новости, 23.01.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин посещает Московский физико-технический институт
Президент РФ Владимир Путин посещает Московский физико-технический институт
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин ознакомился с планами развития Московского физико-технического института (МФТИ).
Глава государства приехал в этот вуз в пятницу, в преддверии Дня студента, который в России отметят 25 января.
Татьянин день - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
Татьянин день (День студента) – 25 января: история и традиции праздника
26 января 2025, 19:39
Президента встретил ректор МФТИ Дмитрий Ливанов. Он рассказал Путину об общей структуре, исследовательской работе отдельных институтов и планах развития Физтеха.
В этом вузе работают 11 образовательных подразделений, или физтех-школ, например, школа электроники, фотоники и молекулярной физики, школа аэрокосмических технологий, школа авиационных и цифровых технологий и многие другие.
Кроме того, в вузе действуют пять инжиниринговых институтов, выполняющих около 75% исследований и разработок МФТИ. Это институт квантовых технологий, институт электродвижения, институт биофизики будущего, институт искусственного интеллекта и институт цифрового неба.
Президент РФ Владимир Путин посещает Московский физико-технический институт - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Путин пошутил о работе в МФТИ
Вчера, 16:57
 
