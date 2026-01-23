https://ria.ru/20260123/mfti-2069926179.html
Путину представили концепцию развития МФТИ
Путину представили концепцию развития МФТИ - РИА Новости, 23.01.2026
Путину представили концепцию развития МФТИ
Президент России Владимир Путин ознакомился с планами развития Московского физико-технического института (МФТИ). РИА Новости, 23.01.2026
россия
Путину представили концепцию развития МФТИ
Путин ознакомился с планами развития Московского физико-технического института
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин ознакомился с планами развития Московского физико-технического института (МФТИ).
Глава государства приехал в этот вуз в пятницу, в преддверии Дня студента, который в России
отметят 25 января.
Президента встретил ректор МФТИ Дмитрий Ливанов
. Он рассказал Путину
об общей структуре, исследовательской работе отдельных институтов и планах развития Физтеха.
В этом вузе работают 11 образовательных подразделений, или физтех-школ, например, школа электроники, фотоники и молекулярной физики, школа аэрокосмических технологий, школа авиационных и цифровых технологий и многие другие.
Кроме того, в вузе действуют пять инжиниринговых институтов, выполняющих около 75% исследований и разработок МФТИ. Это институт квантовых технологий, институт электродвижения, институт биофизики будущего, институт искусственного интеллекта и институт цифрового неба.