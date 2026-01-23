Путину представили концепцию развития МФТИ

В этом вузе работают 11 образовательных подразделений, или физтех-школ, например, школа электроники, фотоники и молекулярной физики, школа аэрокосмических технологий, школа авиационных и цифровых технологий и многие другие.

Кроме того, в вузе действуют пять инжиниринговых институтов, выполняющих около 75% исследований и разработок МФТИ. Это институт квантовых технологий, институт электродвижения, институт биофизики будущего, институт искусственного интеллекта и институт цифрового неба.