Путин пошутил о работе в МФТИ
Наука
 
16:57 23.01.2026
Путин пошутил о работе в МФТИ
Путин пошутил о работе в МФТИ
Президент России Владимир Путин в ходе встречи со студентами МФТИ с шуткой отметил, что работа института организована так хорошо, что здесь можно и до пенсии... РИА Новости, 23.01.2026
Путин пошутил о работе в МФТИ

Путин пошутил, что в МФТИ можно работать и до пенсии, и после

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе встречи со студентами МФТИ с шуткой отметил, что работа института организована так хорошо, что здесь можно и до пенсии работать, и после пенсии тоже.
Глава государства в пятницу приехал в МФТИ в подмосковном Долгопрудном. Президент посещает институт в преддверии 25 января, когда учащиеся вузов России отметят Татьянин день - День российского студенчества.
"Дмитрий Викторович (Ливанов, ректор МФТИ - ред.) рассказывал, как здесь организована работа. Здесь можно до пенсии работать, и после пенсии, не выходить никуда, ни на какую пенсию, потому что здесь и образование замечательное, и потом возможность научной деятельности, инженерной деятельности, производственной и даже, я так понимаю, можно и собственным бизнесом потом заниматься, создавать собственный бизнес", - сказал Путин в ходе встречи со студентами.
Встреча Путина со студентами и выпускниками МФТИ - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Путин вспомнил о вкладе Петра Капицы в становление МФТИ
