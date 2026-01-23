https://ria.ru/20260123/mfti-2069923523.html
Путин пошутил о работе в МФТИ
Путин пошутил о работе в МФТИ - РИА Новости, 23.01.2026
Путин пошутил о работе в МФТИ
Президент России Владимир Путин в ходе встречи со студентами МФТИ с шуткой отметил, что работа института организована так хорошо, что здесь можно и до пенсии... РИА Новости, 23.01.2026
Путин пошутил о работе в МФТИ
Путин пошутил, что в МФТИ можно работать и до пенсии, и после