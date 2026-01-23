Рейтинг@Mail.ru
16:51 23.01.2026 (обновлено: 18:42 23.01.2026)
Путин вспомнил историю создания МФТИ
Президент России Владимир Путин вспомнил историю создания Московского физико-технического института (МФТИ). РИА Новости, 23.01.2026
россия, долгопрудный, владимир путин, московский физико-технический институт, образование - общество
Россия, Долгопрудный, Владимир Путин, Московский физико-технический институт, Образование - Общество
Президент РФ Владимир Путин посещает Московский физико-технический институт. 23 января 2026
Президент РФ Владимир Путин посещает Московский физико-технический институт. 23 января 2026
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин вспомнил историю создания Московского физико-технического института (МФТИ).
Глава государства в пятницу приехал в МФТИ в подмосковном Долгопрудном.
"Конечно, МФТИ - известный, хороший, красивый вуз. Отпочковался когда-то... от МГУ. Но произошло это не случайно, потому что тогда, это 1951 год, думаю, да... 75 лет скоро будет, в этом году... Тогда ВУЗ создавался, был создан естественным образом, хотя он как бы вышел из недр МГУ, но это было естественное решение, потому что на тот период времени крайне важна была работа в сфере подготовки инженерных кадров. И не просто инженерных кадров, а людей с высоким интеллектуальным потенциалом", - сказал Путин на встрече со студентами вуза.
Путин поздравил студентов с наступающим Татьяниным днем
РоссияДолгопрудныйВладимир ПутинМосковский физико-технический институтОбразование - Общество
 
 
