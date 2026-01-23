Рейтинг@Mail.ru
Meta* приостановит доступ подростков к генерации ИИ-персонажей
23:26 23.01.2026
Meta* приостановит доступ подростков к генерации ИИ-персонажей
Meta* приостановит доступ подростков к генерации ИИ-персонажей
россия
технологии
в мире
россия
россия, технологии, в мире
Россия, Технологии, В мире
Meta* приостановит доступ подростков к генерации ИИ-персонажей

Meta приостановит доступ подростков к функции ИИ-персонажей

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Компания Meta* (запрещена в РФ как экстремистская организация) приостановит доступ подростков к функции ИИ-персонажей по всему миру в своих приложениях до завершения разработки их новой версии, следует из релиза компании.
"Начиная с ближайших недель подростки больше не смогут получать доступ к персонажам ИИ в наших приложениях, пока не будет готова обновлённая версия: это коснётся всех, кто указал дату рождения как подростковую или кого наши технологии прогнозирования возраста полагают несовершеннолетними", - сообщает компания.
В октябре 2025 года компания сообщила о разработке новых инструментов и новой версии персонажей ИИ, которые позволят родителям лучше контролировать использование ИИ их детьми и выбирать, с какими персонажами ИИ те могут взаимодействовать.
"Пока мы сосредоточены на разработке этой новой версии, мы временно приостанавливаем доступ подростков к существующим персонажам ИИ по всему миру", - подчёркивает компания в релизе.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Заголовок открываемого материала