Meta* приостановит доступ подростков к генерации ИИ-персонажей
23.01.2026
Meta* приостановит доступ подростков к генерации ИИ-персонажей
Компания Meta* (запрещена в РФ как экстремистская организация) приостановит доступ подростков к функции ИИ-персонажей по всему миру в своих приложениях до...
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Компания Meta* (запрещена в РФ как экстремистская организация) приостановит доступ подростков к функции ИИ-персонажей по всему миру в своих приложениях до завершения разработки их новой версии, следует из релиза компании.
"Начиная с ближайших недель подростки больше не смогут получать доступ к персонажам ИИ в наших приложениях, пока не будет готова обновлённая версия: это коснётся всех, кто указал дату рождения как подростковую или кого наши технологии прогнозирования возраста полагают несовершеннолетними", - сообщает компания.
В октябре 2025 года компания сообщила о разработке новых инструментов и новой версии персонажей ИИ, которые позволят родителям лучше контролировать использование ИИ их детьми и выбирать, с какими персонажами ИИ те могут взаимодействовать.
"Пока мы сосредоточены на разработке этой новой версии, мы временно приостанавливаем доступ подростков к существующим персонажам ИИ по всему миру", - подчёркивает компания в релизе.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.