Названы товары ЕС, по которым ударит соглашение с Меркосур
Названы товары ЕС, по которым ударит соглашение с Меркосур
Европейские фермеры рискуют потерять конкурентоспособность в регионе из-за возможного наплыва агротоваров из Южной Америки: соглашение ЕС-Меркосур ударит, в... РИА Новости, 23.01.2026
2026-01-23T08:49:00+03:00
2026-01-23T08:49:00+03:00
2026-01-23T09:56:00+03:00
экономика
южная америка
аргентина
уругвай
евросоюз
рэу имени г. в. плеханова
южная америка
аргентина
уругвай
Экономика, Южная Америка, Аргентина, Уругвай, Евросоюз, РЭУ имени Г. В. Плеханова
Названы товары ЕС, по которым ударит соглашение с Меркосур
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Европейские фермеры рискуют потерять конкурентоспособность в регионе из-за возможного наплыва агротоваров из Южной Америки: соглашение ЕС-Меркосур ударит, в частности, по производству говядины, птицы, сахара, этилового спирта, кукурузы в Евросоюзе, рассказали опрошенные РИА Новости эксперты.
ЕС
и общий южноамериканский рынок Меркосур (Аргентина
, Уругвай
, Парагвай
, Бразилия
и Боливия
) Евросоюз и Меркосур 17 января заключили соглашение о свободной торговле. Европейские фермеры опасаются, что потеряют конкурентное преимущество из-за того, что регион будет завален дешевым импортом из стран с менее строгими экологическими стандартами.
"Наиболее уязвимы сегменты, где товар стандартен, и покупатель выбирает ценник: говядина, птица, сахар, этанол, рис, мед. Там европейский производитель может терять долю быстрее всего, потому что Южная Америка
сильна в масштабе и себестоимости", - прокомментировала предприниматель, основательница "АфрикаБиз" Наталья Мордвинова.
Доцент РЭУ
им. Г.В. Плеханова Анастасия Прикладова добавила, что для европейских фермеров представляет угрозу возможное увеличение поставок кукурузы. Доля Меркосур в импорте ЕС за последние годы сократилась с 17% до 4%, напомнила она.
При этом создание общего рынка повлияет и на стоимость продукции в регионах. Например, в Южной Америке могут подешеветь отдельные промтовары из Европы
по мере снижения пошлин, отметила Мордвинова.
"Для глобальных биржевых цен решающими останутся урожаи, энергия, логистика и валюты, а эффект нового соглашения проявится как перераспределение потоков, без одномоментного обвала", - добавила она.