Названы товары ЕС, по которым ударит соглашение с Меркосур - РИА Новости, 23.01.2026
08:49 23.01.2026 (обновлено: 09:56 23.01.2026)
Названы товары ЕС, по которым ударит соглашение с Меркосур
экономика, южная америка, аргентина, уругвай, евросоюз, рэу имени г. в. плеханова
Экономика, Южная Америка, Аргентина, Уругвай, Евросоюз, РЭУ имени Г. В. Плеханова
Названы товары ЕС, по которым ударит соглашение с Меркосур

РИА Новости: соглашение с Меркосур ударит по производству говядины и птицы в ЕС

© AP Photo / Pascal BastienПротестующий в рубашке с надписью "Меркосур-опасность на нашей тарелке" в Страсбурге
Протестующий в рубашке с надписью Меркосур-опасность на нашей тарелке в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© AP Photo / Pascal Bastien
Протестующий в рубашке с надписью "Меркосур-опасность на нашей тарелке" в Страсбурге. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Европейские фермеры рискуют потерять конкурентоспособность в регионе из-за возможного наплыва агротоваров из Южной Америки: соглашение ЕС-Меркосур ударит, в частности, по производству говядины, птицы, сахара, этилового спирта, кукурузы в Евросоюзе, рассказали опрошенные РИА Новости эксперты.
ЕС и общий южноамериканский рынок Меркосур (Аргентина, Уругвай, Парагвай, Бразилия и Боливия) Евросоюз и Меркосур 17 января заключили соглашение о свободной торговле. Европейские фермеры опасаются, что потеряют конкурентное преимущество из-за того, что регион будет завален дешевым импортом из стран с менее строгими экологическими стандартами.
Саммит стран Южноамериканского общего рынка (МЕРКОСУР) - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Крупный регион Франции объявил бойкот продуктам из стран Меркосур
Вчера, 20:37
"Наиболее уязвимы сегменты, где товар стандартен, и покупатель выбирает ценник: говядина, птица, сахар, этанол, рис, мед. Там европейский производитель может терять долю быстрее всего, потому что Южная Америка сильна в масштабе и себестоимости", - прокомментировала предприниматель, основательница "АфрикаБиз" Наталья Мордвинова.
Доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Анастасия Прикладова добавила, что для европейских фермеров представляет угрозу возможное увеличение поставок кукурузы. Доля Меркосур в импорте ЕС за последние годы сократилась с 17% до 4%, напомнила она.
При этом создание общего рынка повлияет и на стоимость продукции в регионах. Например, в Южной Америке могут подешеветь отдельные промтовары из Европы по мере снижения пошлин, отметила Мордвинова.
"Для глобальных биржевых цен решающими останутся урожаи, энергия, логистика и валюты, а эффект нового соглашения проявится как перераспределение потоков, без одномоментного обвала", - добавила она.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Депутаты Европарламента отклонили четвертый вотум недоверия главе ЕК
Вчера, 14:13
 
ЭкономикаЮжная АмерикаАргентинаУругвайЕвросоюзРЭУ имени Г. В. Плеханова
 
 
