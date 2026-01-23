Премьер Италии попросила Трампа пересмотреть формат Совета мира

РИМ, 23 янв – РИА Новости. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что попросила президента США Дональда Трампа пересмотреть формат "Совета мира" по восстановлению и управлению сектором Газа.
"Я сказала, что для нас существуют объективные конституционные проблемы в структуре этой инициативы, а также попросил о возможности пересмотреть этот формат, чтобы удовлетворить потребности не только Италии, но и других европейских стран. Мы должны попытаться проделать эту работу", - заявила Мелони на пресс-конференции после переговоров с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем в Риме. По словам премьера, "никогда не следует принимать решение об исключении себя априори".
Трамп ранее сообщил о формировании "Совета мира" по Газе и пригласил присоединиться к нему лидеров ряда государств, в том числе России и Белоруссии.
Мелони сообщала, что не подпишет документ о присоединении к "Совету мира" из-за его противоречия конституции страны.
В середине ноября 2025 года Совбез ООН одобрил предложенную США резолюцию в поддержку всеобъемлющего плана Трампа по урегулированию ситуации в секторе Газа. В поддержку выступили 13 из 15 членов совета, РФ и КНР воздержались. В плане Соединенных Штатов по Газе предлагается временное международное управление сектором и создание "Совета мира" под председательством Трампа, также предусматривается силовой мандат международных стабилизационных сил, которые должны быть развернуты в координации с Израилем и Египтом. Пока данных о составе миротворческих сил нет.