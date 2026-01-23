Премьер Италии попросила Трампа пересмотреть формат Совета мира

РИМ, 23 янв – РИА Новости. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что попросила президента США Дональда Трампа пересмотреть формат "Совета мира" по восстановлению и управлению сектором Газа.

Мелони сообщала, что не подпишет документ о присоединении к "Совету мира" из-за его противоречия конституции страны.