22:12 23.01.2026
Премьер Италии попросила Трампа пересмотреть формат Совета мира
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что попросила президента США Дональда Трампа пересмотреть формат "Совета мира" по восстановлению и управлению...
2026-01-23T22:12:00+03:00
2026-01-23T22:12:00+03:00
в мире
италия
сша
дональд трамп
джорджа мелони
оон
италия
сша
в мире, италия, сша, дональд трамп, джорджа мелони, оон
В мире, Италия, США, Дональд Трамп, Джорджа Мелони, ООН
Мелони попросила Трампа пересмотреть формат Совета мира по Газе

© AP Photo / Andrew MedichiniПремьер-министр Италии Джорджа Мелони
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© AP Photo / Andrew Medichini
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Архивное фото
РИМ, 23 янв – РИА Новости. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что попросила президента США Дональда Трампа пересмотреть формат "Совета мира" по восстановлению и управлению сектором Газа.
"Я сказала, что для нас существуют объективные конституционные проблемы в структуре этой инициативы, а также попросил о возможности пересмотреть этот формат, чтобы удовлетворить потребности не только Италии, но и других европейских стран. Мы должны попытаться проделать эту работу", - заявила Мелони на пресс-конференции после переговоров с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем в Риме. По словам премьера, "никогда не следует принимать решение об исключении себя априори".
Посол России в Великобритании Андрей Келин - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Посол рассказал, как Британия отреагировала на создание Совета мира
Вчера, 20:59
Трамп ранее сообщил о формировании "Совета мира" по Газе и пригласил присоединиться к нему лидеров ряда государств, в том числе России и Белоруссии.
Мелони сообщала, что не подпишет документ о присоединении к "Совету мира" из-за его противоречия конституции страны.
В середине ноября 2025 года Совбез ООН одобрил предложенную США резолюцию в поддержку всеобъемлющего плана Трампа по урегулированию ситуации в секторе Газа. В поддержку выступили 13 из 15 членов совета, РФ и КНР воздержались. В плане Соединенных Штатов по Газе предлагается временное международное управление сектором и создание "Совета мира" под председательством Трампа, также предусматривается силовой мандат международных стабилизационных сил, которые должны быть развернуты в координации с Израилем и Египтом. Пока данных о составе миротворческих сил нет.
Президент США Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Швейцария - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Трамп оценил предложение Путина по взносу в Совет мира
Вчера, 01:06
 
В миреИталияСШАДональд ТрампДжорджа МелониООН
 
 
