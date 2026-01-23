Украина окончательно ушла на второй план, заявил Медведчук

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Всемирный экономический форум в Давосе показал, что Украина окончательно ушла на второй план, заявил экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
"Давос окончательно дал понять, что США открыли против Европы второй фронт. Вопросы Украины окончательно ушли на второй план, а главным вопросом стала Гренландия", - говорится в статье Медведчука, опубликованной на сайте "Другая Украина".
По его словам, Владимир Зеленский понимал, что в Давосе "попадет под раздачу" и решил "отсидеться в кустах" под предлогом дел внутри Украины.
"Вызов (президента США Дональда – ред.) Трампа на разговор был для него полнейшей неожиданностью, но, поджав хвост, помчался", - отметил Медведчук.
Он напомнил, что после встречи с Трампом, результаты которой не разглашались, Зеленский накинулся на Европу, обвинив ее в нерешительности, а также стал издеваться над НАТО, куда безуспешно просился.
Всемирный экономический форум проходит в швейцарском Давосе с 19 по 23 января. Британская газета Financial Times в четверг писала, что Зеленский потерпел удар, не достигнув по итогам встречи с Трампом в швейцарском Давосе подписания соглашения о восстановлении Украины.