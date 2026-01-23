Рейтинг@Mail.ru
Украина окончательно ушла на второй план, заявил Медведчук - РИА Новости, 23.01.2026
11:05 23.01.2026
https://ria.ru/20260123/medvedchuk-2069788680.html
Украина окончательно ушла на второй план, заявил Медведчук
Украина окончательно ушла на второй план, заявил Медведчук - РИА Новости, 23.01.2026
Украина окончательно ушла на второй план, заявил Медведчук
Всемирный экономический форум в Давосе показал, что Украина окончательно ушла на второй план, заявил экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная... РИА Новости, 23.01.2026
2026-01-23T11:05:00+03:00
2026-01-23T11:05:00+03:00
в мире
украина
давос
сша
виктор медведчук
владимир зеленский
оппозиционная платформа - за жизнь
нато
украина
давос
сша
в мире, украина, давос, сша, виктор медведчук, владимир зеленский, оппозиционная платформа - за жизнь, нато
В мире, Украина, Давос, США, Виктор Медведчук, Владимир Зеленский, Оппозиционная платформа - За жизнь, НАТО, Мирный план США по Украине
Украина окончательно ушла на второй план, заявил Медведчук

Медведчук: форум в Давосе показал, что Украина окончательна ушла на второй план

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Виктор Медведчук
Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Виктор Медведчук. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Всемирный экономический форум в Давосе показал, что Украина окончательно ушла на второй план, заявил экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
"Давос окончательно дал понять, что США открыли против Европы второй фронт. Вопросы Украины окончательно ушли на второй план, а главным вопросом стала Гренландия", - говорится в статье Медведчука, опубликованной на сайте "Другая Украина".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Это разгром. Зеленский отчитал Европу и предрек России поражение
08:00
По его словам, Владимир Зеленский понимал, что в Давосе "попадет под раздачу" и решил "отсидеться в кустах" под предлогом дел внутри Украины.
"Вызов (президента США Дональда – ред.) Трампа на разговор был для него полнейшей неожиданностью, но, поджав хвост, помчался", - отметил Медведчук.
Он напомнил, что после встречи с Трампом, результаты которой не разглашались, Зеленский накинулся на Европу, обвинив ее в нерешительности, а также стал издеваться над НАТО, куда безуспешно просился.
Всемирный экономический форум проходит в швейцарском Давосе с 19 по 23 января. Британская газета Financial Times в четверг писала, что Зеленский потерпел удар, не достигнув по итогам встречи с Трампом в швейцарском Давосе подписания соглашения о восстановлении Украины.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Украина объявила тотальную атомную распродажу
08:00
 
В миреУкраинаДавосСШАВиктор МедведчукВладимир ЗеленскийОппозиционная платформа - За жизньНАТО
 
 
