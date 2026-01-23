МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Западная дипломатия на экономическом форуме в Давосе показала свою несостоятельность, мировая система безопасности ржавеет и гниет на фоне западного политического цирка, заявил экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
"Шоу состоялось, и даже не одно, но реальных последствий они не вызвали. Западная дипломатия в очередной раз показала свою импотентность, мировая система безопасности ржавеет и гниет на фоне западного политического цирка", - говорится в статье Медведчука, опубликованной на сайте "Другая Украина".
Всемирный экономический форум проходит в швейцарском Давосе с 19 по 23 января. При этом как отмечает газета Politico, а Европе считают, что после ВЭФ в Давосе на фоне разногласий вокруг Гренландии наступил новый мировой порядок, который определяется недостатком доверия стран Запада друг к другу.
