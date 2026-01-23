Рейтинг@Mail.ru
Мировая система безопасности гниет, заявил Медведчук - РИА Новости, 23.01.2026
10:10 23.01.2026 (обновлено: 10:11 23.01.2026)
Мировая система безопасности гниет, заявил Медведчук
Мировая система безопасности гниет, заявил Медведчук - РИА Новости, 23.01.2026
Мировая система безопасности гниет, заявил Медведчук
Западная дипломатия на экономическом форуме в Давосе показала свою несостоятельность, мировая система безопасности ржавеет и гниет на фоне западного... РИА Новости, 23.01.2026
в мире, давос, украина, европа, виктор медведчук, оппозиционная платформа - за жизнь, politico
В мире, Давос, Украина, Европа, Виктор Медведчук, Оппозиционная платформа - За жизнь, Politico
Мировая система безопасности гниет, заявил Медведчук

Медведчук: Запад показал свою несостоятельность на экономическом форуме в Давосе

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкОппозиционный украинский политик, председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук
Оппозиционный украинский политик, председатель совета движения Другая Украина Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Оппозиционный украинский политик, председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Западная дипломатия на экономическом форуме в Давосе показала свою несостоятельность, мировая система безопасности ржавеет и гниет на фоне западного политического цирка, заявил экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
"Шоу состоялось, и даже не одно, но реальных последствий они не вызвали. Западная дипломатия в очередной раз показала свою импотентность, мировая система безопасности ржавеет и гниет на фоне западного политического цирка", - говорится в статье Медведчука, опубликованной на сайте "Другая Украина".
Всемирный экономический форум проходит в швейцарском Давосе с 19 по 23 января. При этом как отмечает газета Politico, а Европе считают, что после ВЭФ в Давосе на фоне разногласий вокруг Гренландии наступил новый мировой порядок, который определяется недостатком доверия стран Запада друг к другу.
Глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов* и глава МИД Финляндии Элина Валтонен на экономическом форуме в Давосе. 20 января 2026 года - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Глава МИД Финляндии вышла из себя из-за проблем с Украиной
21 января, 04:33
 
В миреДавосУкраинаЕвропаВиктор МедведчукОппозиционная платформа - За жизньPolitico
 
 
