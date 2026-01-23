https://ria.ru/20260123/mat-2069891003.html
Под Курганом мать сломала ногу, спасая пятерых детей из горящего дома
Под Курганом мать сломала ногу, спасая пятерых детей из горящего дома - РИА Новости, 23.01.2026
Под Курганом мать сломала ногу, спасая пятерых детей из горящего дома
Многодетная мать, спасая своих пятерых детей при пожаре в многоквартирном доме в Каргапольском районе Курганской области, сломала ногу, рассказали РИА Новости в РИА Новости, 23.01.2026
2026-01-23T15:15:00+03:00
2026-01-23T15:15:00+03:00
2026-01-23T15:15:00+03:00
происшествия
курган
курганская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/18/1911532235_0:672:2447:2048_1920x0_80_0_0_25bcd00f6e73530dcb4e8b942690c2ac.jpg
https://ria.ru/20260123/podmoskove-2069878807.html
https://ria.ru/20260123/krasnojarsk-2069885941.html
курган
курганская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/18/1911532235_0:201:2463:2048_1920x0_80_0_0_2bb049473c7dd70352f635e444aa24f0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, курган, курганская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Курган, Курганская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Под Курганом мать сломала ногу, спасая пятерых детей из горящего дома
РИА Новости: мать сломала ногу, спасая 5 детей из горящего дома под Курганом
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Многодетная мать, спасая своих пятерых детей при пожаре в многоквартирном доме в Каргапольском районе Курганской области, сломала ногу, рассказали РИА Новости в пресс-службе главного управления МЧС России по региону.
Возгорание на втором этаже двухэтажного восьмиквартирного дома в селе Усть-Миасское произошло из-за короткого замыкания электросчетчика. Едкий дым быстро заполнил подъезд.
"До приезда пожарно-спасательных подразделений жители смогли самостоятельно эвакуироваться из окон - всего восемь человек, в том числе пять детей. В результате происшествия пострадала многодетная мать - детей благополучно спустила вниз на руки супругу, а когда сама эвакуировалась из окна - сломала ногу", - сказал собеседник агентства.
По его словам, общая площадь пожара составила 70 квадратных метров. Борьбу с огнем вели 10 человек и четыре единицы техники.