Под Курганом мать сломала ногу, спасая пятерых детей из горящего дома

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Многодетная мать, спасая своих пятерых детей при пожаре в многоквартирном доме в Каргапольском районе Курганской области, сломала ногу, рассказали РИА Новости в пресс-службе главного управления МЧС России по региону.

"До приезда пожарно-спасательных подразделений жители смогли самостоятельно эвакуироваться из окон - всего восемь человек, в том числе пять детей. В результате происшествия пострадала многодетная мать - детей благополучно спустила вниз на руки супругу, а когда сама эвакуировалась из окна - сломала ногу", - сказал собеседник агентства.