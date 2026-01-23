Рейтинг@Mail.ru
Под Курганом мать сломала ногу, спасая пятерых детей из горящего дома - РИА Новости, 23.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:15 23.01.2026
https://ria.ru/20260123/mat-2069891003.html
Под Курганом мать сломала ногу, спасая пятерых детей из горящего дома
Под Курганом мать сломала ногу, спасая пятерых детей из горящего дома - РИА Новости, 23.01.2026
Под Курганом мать сломала ногу, спасая пятерых детей из горящего дома
Многодетная мать, спасая своих пятерых детей при пожаре в многоквартирном доме в Каргапольском районе Курганской области, сломала ногу, рассказали РИА Новости в РИА Новости, 23.01.2026
2026-01-23T15:15:00+03:00
2026-01-23T15:15:00+03:00
происшествия
курган
курганская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/18/1911532235_0:672:2447:2048_1920x0_80_0_0_25bcd00f6e73530dcb4e8b942690c2ac.jpg
https://ria.ru/20260123/podmoskove-2069878807.html
https://ria.ru/20260123/krasnojarsk-2069885941.html
курган
курганская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/18/1911532235_0:201:2463:2048_1920x0_80_0_0_2bb049473c7dd70352f635e444aa24f0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, курган, курганская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Курган, Курганская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Под Курганом мать сломала ногу, спасая пятерых детей из горящего дома

РИА Новости: мать сломала ногу, спасая 5 детей из горящего дома под Курганом

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Многодетная мать, спасая своих пятерых детей при пожаре в многоквартирном доме в Каргапольском районе Курганской области, сломала ногу, рассказали РИА Новости в пресс-службе главного управления МЧС России по региону.
Возгорание на втором этаже двухэтажного восьмиквартирного дома в селе Усть-Миасское произошло из-за короткого замыкания электросчетчика. Едкий дым быстро заполнил подъезд.
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Подростки, избившие мужчину в Подмосковье, на следующий день ограбили его
Вчера, 14:27
"До приезда пожарно-спасательных подразделений жители смогли самостоятельно эвакуироваться из окон - всего восемь человек, в том числе пять детей. В результате происшествия пострадала многодетная мать - детей благополучно спустила вниз на руки супругу, а когда сама эвакуировалась из окна - сломала ногу", - сказал собеседник агентства.
По его словам, общая площадь пожара составила 70 квадратных метров. Борьбу с огнем вели 10 человек и четыре единицы техники.
Подросток ушел из дома в неизвестном направлении с неизвестным лицом в Красноярске - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Отец пропавшего в Красноярске подростка рассказал о найденной с ним девушке
Вчера, 14:51
 
ПроисшествияКурганКурганская областьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала