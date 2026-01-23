Зеленский по-хамски провоцировал прямой конфликт США и ЕС, считает эксперт

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Владимир Зеленский в хамской манере провоцировал прямое столкновение США и Европы, выступая в Давосе с критикой в адрес европейских лидеров и американского президента Дональда Трампа, поделился мнением в беседе с РИА Новости политолог, доцент Финансового университета при правительстве РФ Алексей Мартынов.

В четверг Зеленский выступил с речью на Всемирном экономическом форуме в Давосе . Он посвятил её критике Европы , обвинив ее в бездействии и несамостоятельности, а также потребовал от западных союзников увеличить поддержку Украины , несмотря на заявления ряда стран, что они предпочли бы тратить деньги на своих граждан, а не на продолжение войны и подпитку украинской коррупции.

"Если опустить эту всю манеру хамскую и оставить только смысловые линии в том, что пытался изобразить в этом выступлении Зеленский, так по сути он же провоцирует Европу на прямое столкновение с Соединенными Штатами", - сказал Мартынов

Как отметил эксперт, выступление Зеленского было хамским и оскорбительным. В своей речи он обвинил европейцев в недостаточной финансовой поддержке киевского режима, тогда как в действительности сама фигура Зеленского появилась усилиями того же Запада, в который он плюет. При этом "не от большого ума" Зеленский критиковал и Трампа , особенно учитывая, что его речь прошла перед встречей российского лидера Владимира Путина со спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом , подчеркивает эксперт.

"Это такой демон-разрушитель. Он разрушил свою страну, уничтожил свой народ, фактически под нож пустил. Эта "война до последнего украинца" имени (экс-премьера Британии Бориса – ред.) Джонсона. Так ведь мало! Надо еще чтоб пол-Европы сгорело. Очень удручающее впечатление все это производит", - заключил Мартынов.