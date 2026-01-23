https://ria.ru/20260123/martynov-2069964638.html
Зеленский по-хамски провоцировал прямой конфликт США и ЕС, считает эксперт
Зеленский по-хамски провоцировал прямой конфликт США и ЕС, считает эксперт - РИА Новости, 23.01.2026
Зеленский по-хамски провоцировал прямой конфликт США и ЕС, считает эксперт
Владимир Зеленский в хамской манере провоцировал прямое столкновение США и Европы, выступая в Давосе с критикой в адрес европейских лидеров и американского... РИА Новости, 23.01.2026
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Владимир Зеленский в хамской манере провоцировал прямое столкновение США и Европы, выступая в Давосе с критикой в адрес европейских лидеров и американского президента Дональда Трампа, поделился мнением в беседе с РИА Новости политолог, доцент Финансового университета при правительстве РФ Алексей Мартынов.
В четверг Зеленский
выступил с речью на Всемирном экономическом форуме в Давосе
. Он посвятил её критике Европы
, обвинив ее в бездействии и несамостоятельности, а также потребовал от западных союзников увеличить поддержку Украины
, несмотря на заявления ряда стран, что они предпочли бы тратить деньги на своих граждан, а не на продолжение войны и подпитку украинской коррупции.
"Если опустить эту всю манеру хамскую и оставить только смысловые линии в том, что пытался изобразить в этом выступлении Зеленский, так по сути он же провоцирует Европу на прямое столкновение с Соединенными Штатами", - сказал Мартынов
.
Как отметил эксперт, выступление Зеленского было хамским и оскорбительным. В своей речи он обвинил европейцев в недостаточной финансовой поддержке киевского режима, тогда как в действительности сама фигура Зеленского появилась усилиями того же Запада, в который он плюет. При этом "не от большого ума" Зеленский критиковал и Трампа
, особенно учитывая, что его речь прошла перед встречей российского лидера Владимира Путина
со спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом
, подчеркивает эксперт.
"Это такой демон-разрушитель. Он разрушил свою страну, уничтожил свой народ, фактически под нож пустил. Эта "война до последнего украинца" имени (экс-премьера Британии Бориса – ред.) Джонсона. Так ведь мало! Надо еще чтоб пол-Европы сгорело. Очень удручающее впечатление все это производит", - заключил Мартынов.
Всемирный экономический форум прошел в швейцарском Давосе с 19 по 23 января. Британская газета Financial Times в четверг писала, что Зеленский потерпел удар, не достигнув по итогам встречи с Трампом в швейцарском Давосе подписания соглашения о восстановлении Украины.