Рейтинг@Mail.ru
Зеленский по-хамски провоцировал прямой конфликт США и ЕС, считает эксперт - РИА Новости, 23.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:00 23.01.2026 (обновлено: 19:04 23.01.2026)
https://ria.ru/20260123/martynov-2069964638.html
Зеленский по-хамски провоцировал прямой конфликт США и ЕС, считает эксперт
Зеленский по-хамски провоцировал прямой конфликт США и ЕС, считает эксперт - РИА Новости, 23.01.2026
Зеленский по-хамски провоцировал прямой конфликт США и ЕС, считает эксперт
Владимир Зеленский в хамской манере провоцировал прямое столкновение США и Европы, выступая в Давосе с критикой в адрес европейских лидеров и американского... РИА Новости, 23.01.2026
2026-01-23T19:00:00+03:00
2026-01-23T19:04:00+03:00
в мире
давос
европа
украина
владимир зеленский
дональд трамп
алексей мартынов (политолог)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059464663_0:259:3071:1986_1920x0_80_0_0_6c3b9f213a30bcf6c04ee1c98193cda2.jpg
https://ria.ru/20260123/zelenskiy-2069955566.html
https://ria.ru/20260123/zelenskiy-2069924143.html
давос
европа
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059464663_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_fe4847e1a701c107377a324f2a16ade7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, давос, европа, украина, владимир зеленский, дональд трамп, алексей мартынов (политолог)
В мире, Давос, Европа, Украина, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Алексей Мартынов (политолог)
Зеленский по-хамски провоцировал прямой конфликт США и ЕС, считает эксперт

Мартынов: Зеленский в хамской манере провоцировал прямой конфликт США и Европы

© AP Photo / Peter MorrisonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© AP Photo / Peter Morrison
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Владимир Зеленский в хамской манере провоцировал прямое столкновение США и Европы, выступая в Давосе с критикой в адрес европейских лидеров и американского президента Дональда Трампа, поделился мнением в беседе с РИА Новости политолог, доцент Финансового университета при правительстве РФ Алексей Мартынов.
В четверг Зеленский выступил с речью на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Он посвятил её критике Европы, обвинив ее в бездействии и несамостоятельности, а также потребовал от западных союзников увеличить поддержку Украины, несмотря на заявления ряда стран, что они предпочли бы тратить деньги на своих граждан, а не на продолжение войны и подпитку украинской коррупции.
Владимир Зеленский выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Зеленский в Давосе понял, что проиграл, заявил экс-депутат Рады
Вчера, 18:24
"Если опустить эту всю манеру хамскую и оставить только смысловые линии в том, что пытался изобразить в этом выступлении Зеленский, так по сути он же провоцирует Европу на прямое столкновение с Соединенными Штатами", - сказал Мартынов.
Как отметил эксперт, выступление Зеленского было хамским и оскорбительным. В своей речи он обвинил европейцев в недостаточной финансовой поддержке киевского режима, тогда как в действительности сама фигура Зеленского появилась усилиями того же Запада, в который он плюет. При этом "не от большого ума" Зеленский критиковал и Трампа, особенно учитывая, что его речь прошла перед встречей российского лидера Владимира Путина со спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом, подчеркивает эксперт.
"Это такой демон-разрушитель. Он разрушил свою страну, уничтожил свой народ, фактически под нож пустил. Эта "война до последнего украинца" имени (экс-премьера Британии Бориса – ред.) Джонсона. Так ведь мало! Надо еще чтоб пол-Европы сгорело. Очень удручающее впечатление все это производит", - заключил Мартынов.
Всемирный экономический форум прошел в швейцарском Давосе с 19 по 23 января. Британская газета Financial Times в четверг писала, что Зеленский потерпел удар, не достигнув по итогам встречи с Трампом в швейцарском Давосе подписания соглашения о восстановлении Украины.
Владимир Зеленский выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Зеленскому сообщили плохие новости на фоне переговоров в Абу-Даби
Вчера, 16:57
 
В миреДавосЕвропаУкраинаВладимир ЗеленскийДональд ТрампАлексей Мартынов (политолог)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала