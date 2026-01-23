Рейтинг@Mail.ru
В России начался эксперимент по маркировке детской продукции - РИА Новости, 23.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:56 23.01.2026 (обновлено: 11:39 23.01.2026)
https://ria.ru/20260123/markirovka-2069785115.html
В России начался эксперимент по маркировке детской продукции
В России начался эксперимент по маркировке детской продукции - РИА Новости, 23.01.2026
В России начался эксперимент по маркировке детской продукции
В России стартовал эксперимент по маркировке части детской продукции, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. РИА Новости, 23.01.2026
2026-01-23T10:56:00+03:00
2026-01-23T11:39:00+03:00
общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156026/55/1560265568_0:0:3226:1814_1920x0_80_0_0_3601469cbc8d8351cf09f2496ac67428.jpg
https://ria.ru/20251201/rossiya-2058818778.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156026/55/1560265568_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_04aa301c7e3912c5e07f7d001f23987a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Общество, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В России начался эксперимент по маркировке детской продукции

В России стартовал эксперимент по маркировке части детской продукции

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПолки с детским питанием в гипермаркете
Полки с детским питанием в гипермаркете - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Полки с детским питанием в гипермаркете. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. В России стартовал эксперимент по маркировке части детской продукции, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
«
"С 12 января по 31 октября проходит эксперимент по маркировке детской продукции в потребительской упаковке", — заявили в ведомстве.
В нем на добровольной основе примут участие молочная продукция для детей до трех лет и консервированная для малышей до года.
Регулятор уточнил, что планирует вместе с производителями, импортерами и торговыми сетями отработать технологические и бизнес-процессы, чтобы в дальнейшем, в случае принятия решения об обязательной маркировке, система могла работать эффективно и без избыточной нагрузки на рынок.

Систему маркировки "Честный знак" внедрили с 2019 года для противодействия незаконному обороту товаров. Она охватывает молочную продукцию, бутилированную воду, безалкогольные напитки, табак, пиво, обувь, товары легкой промышленности, шубы, шины, духи, фотоаппараты, медицинские изделия, кресла-коляски, антисептики, БАДы и лекарства. По некоторым группам товаров идут эксперименты.

Девушка выбирает бритвенный станок - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
В России к обязательной маркировке подключили новые категории товаров
1 декабря 2025, 02:20
 
ОбществоРоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала