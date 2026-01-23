В России начался эксперимент по маркировке детской продукции

"С 12 января по 31 октября проходит эксперимент по маркировке детской продукции в потребительской упаковке", — заявили в ведомстве.

В нем на добровольной основе примут участие молочная продукция для детей до трех лет и консервированная для малышей до года.

Регулятор уточнил, что планирует вместе с производителями, импортерами и торговыми сетями отработать технологические и бизнес-процессы, чтобы в дальнейшем, в случае принятия решения об обязательной маркировке, система могла работать эффективно и без избыточной нагрузки на рынок.