В России начался эксперимент по маркировке детской продукции

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. В России стартовал эксперимент по маркировке части детской продукции, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
«
"С 12 января по 31 октября проходит эксперимент по маркировке детской продукции в потребительской упаковке", — заявили в ведомстве.
В нем на добровольной основе примут участие молочная продукция для детей до трех лет и консервированная для малышей до года.
Регулятор уточнил, что планирует вместе с производителями, импортерами и торговыми сетями отработать технологические и бизнес-процессы, чтобы в дальнейшем, в случае принятия решения об обязательной маркировке, система могла работать эффективно и без избыточной нагрузки на рынок.
Систему маркировки "Честный знак" внедрили с 2019 года для противодействия незаконному обороту товаров. Она охватывает молочную продукцию, бутилированную воду, безалкогольные напитки, табак, пиво, обувь, товары легкой промышленности, шубы, шины, духи, фотоаппараты, медицинские изделия, кресла-коляски, антисептики, БАДы и лекарства. По некоторым группам товаров идут эксперименты.
В России к обязательной маркировке подключили новые категории товаров
1 декабря 2025, 02:20