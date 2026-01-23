Рейтинг@Mail.ru
Шайбы Малкина и Чинахова помогли "Питтсбургу" обыграть "Эдмонтон" - РИА Новости Спорт, 23.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
08:15 23.01.2026
https://ria.ru/20260123/malkin-2069757505.html
Шайбы Малкина и Чинахова помогли "Питтсбургу" обыграть "Эдмонтон"
Шайбы Малкина и Чинахова помогли "Питтсбургу" обыграть "Эдмонтон" - РИА Новости Спорт, 23.01.2026
Шайбы Малкина и Чинахова помогли "Питтсбургу" обыграть "Эдмонтон"
"Питтсбург Пингвинз" одержал победу над "Эдмонтон Ойлерз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 23.01.2026
2026-01-23T08:15:00+03:00
2026-01-23T08:15:00+03:00
хоккей
спорт
евгений малкин
егор чинахов
энтони манта
питтсбург пингвинз
эдмонтон ойлерз
флорида пантерз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1c/1936412557_0:0:1079:607_1920x0_80_0_0_3751a227f1b57d7ad87ab8cff163cd33.jpg
https://ria.ru/20260123/mikheev-2069755739.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1c/1936412557_0:0:1079:809_1920x0_80_0_0_e0b09bbba4ff1f0970e9bc95d6e655d6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, евгений малкин, егор чинахов, энтони манта, питтсбург пингвинз, эдмонтон ойлерз, флорида пантерз, национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Спорт, Евгений Малкин, Егор Чинахов, Энтони Манта, Питтсбург Пингвинз, Эдмонтон Ойлерз, Флорида Пантерз, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
Шайбы Малкина и Чинахова помогли "Питтсбургу" обыграть "Эдмонтон"

Шайбы Малкина и Чинахова принесли "Питтсбургу" победу над "Эдмонтоном" в НХЛ

© Фото : Социальные сети Pittsburgh PenguinsЕвгений Малкин
Евгений Малкин - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© Фото : Социальные сети Pittsburgh Penguins
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. "Питтсбург Пингвинз" одержал победу над "Эдмонтон Ойлерз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Эдмонтоне завершилась со счетом 6:2 (3:0, 2:1, 1:1) в пользу "Питтсбурга". В составе победителей дублем за 22 секунды отметился Энтони Манта (3-я минута), шайбы также забросили Сидни Кросби (3), Рикард Ракелль (33) и российские нападающие Евгений Малкин (35) и Егор Чинахов (43). У "Эдмонтона" отличились Джейк Уолман (26) и Мэттью Савой (54).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
23 января 2026 • начало в 05:00
Завершен
Эдмонтон
2 : 6
Питтсбург
25:19 • Джейк Уолман
(Маттиас Янмарк-Нюлен)
53:57 • Мэтью Савойя
(Эван Бушар, Маттиас Экхольм)
02:20 • Энтони Манта
(Justin Brazeau, Коннор Клифтон)
02:42 • Энтони Манта
(Justin Brazeau, Бретт Кулак)
02:57 • Сидней Кросби
(Райан Ши, Джек Ст. Ивани)
32:29 • Рикард Ракелл
(Евгений Малкин, Брайан Раст)
34:27 • Евгений Малкин
42:50 • Егор Чинахов
(Томас Новак, Джек Ст. Ивани)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Малкин, который также отметился результативной передачей, был признан второй звездой матча. Россиянин набрал 39 очков (12 голов + 27 ассистов) в 35 играх сезона. Для Чинахова шайба стала восьмой, в его активе стало 12 очков (8+4) в 41 встрече.
"Питтсбург" одержал третью победу подряд. Команда, набрав 61 очко, занимает второе место в турнирной таблице Столичного дивизиона Восточной конференции. "Эдмонтон" с 58 баллами располагается на второй строчке Тихоокеанского дивизиона на Западе.
В других матчах "Флорида Пантерз" в гостях обыграла "Виннипег Джетс" по буллитам со счетом 2:1 (0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 1:0). "Нэшвилл Предаторз" дома одержал победу над "Оттавой Сенаторз" со счетом 5:3 (0:2, 1:1, 4:0). Российский защитник "Оттавы" Артем Зуб отдал результативную передачу.
Илья Михеев - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Форварда "Чикаго" Михеева признали первой звездой матча НХЛ
Вчера, 07:54
 
ХоккейСпортЕвгений МалкинЕгор ЧинаховЭнтони МантаПиттсбург ПингвинзЭдмонтон ОйлерзФлорида ПантерзНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Лада
    Динамо Москва
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Осер
    ПСЖ
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Интер М
    Пиза
    6
    2
  • Хоккей
    Перерыв
    Калгари
    Вашингтон
    1
    0
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Чикаго
    Тампа-Бэй
    1
    2
  • Хоккей
    Перерыв
    Даллас
    Сент-Луис
    2
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Торонто
    Вегас
    3
    6
  • Хоккей
    Перерыв
    Колорадо
    Филадельфия
    0
    2
  • Хоккей
    24.01 06:00
    Ванкувер
    Нью-Джерси
  • Хоккей
    24.01 06:00
    Сан-Хосе
    Рейнджерс
  • Хоккей
    24.01 06:00
    Сиэтл
    Анахайм
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала