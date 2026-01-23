Шайбы Малкина и Чинахова помогли "Питтсбургу" обыграть "Эдмонтон"

Малкин, который также отметился результативной передачей, был признан второй звездой матча. Россиянин набрал 39 очков (12 голов + 27 ассистов) в 35 играх сезона. Для Чинахова шайба стала восьмой, в его активе стало 12 очков (8+4) в 41 встрече.