Шайбы Малкина и Чинахова помогли "Питтсбургу" обыграть "Эдмонтон"

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. "Питтсбург Пингвинз" одержал победу над "Эдмонтон Ойлерз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Эдмонтоне завершилась со счетом 6:2 (3:0, 2:1, 1:1) в пользу "Питтсбурга". В составе победителей дублем за 22 секунды отметился Энтони Манта (3-я минута), шайбы также забросили Сидни Кросби (3), Рикард Ракелль (33) и российские нападающие Евгений Малкин (35) и Егор Чинахов (43). У "Эдмонтона" отличились Джейк Уолман (26) и Мэттью Савой (54).
23 января 2026 • начало в 05:00
Завершен
25:19 • Джейк Уолман
53:57 • Мэтью Савойя
02:20 • Энтони Манта
(Justin Brazeau, Коннор Клифтон)
02:42 • Энтони Манта
(Justin Brazeau, Бретт Кулак)
02:57 • Сидней Кросби
(Райан Ши, Джек Ст. Ивани)
32:29 • Рикард Ракелл
34:27 • Евгений Малкин
42:50 • Егор Чинахов
(Томас Новак, Джек Ст. Ивани)
Малкин, который также отметился результативной передачей, был признан второй звездой матча. Россиянин набрал 39 очков (12 голов + 27 ассистов) в 35 играх сезона. Для Чинахова шайба стала восьмой, в его активе стало 12 очков (8+4) в 41 встрече.
"Питтсбург" одержал третью победу подряд. Команда, набрав 61 очко, занимает второе место в турнирной таблице Столичного дивизиона Восточной конференции. "Эдмонтон" с 58 баллами располагается на второй строчке Тихоокеанского дивизиона на Западе.
В других матчах "Флорида Пантерз" в гостях обыграла "Виннипег Джетс" по буллитам со счетом 2:1 (0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 1:0). "Нэшвилл Предаторз" дома одержал победу над "Оттавой Сенаторз" со счетом 5:3 (0:2, 1:1, 4:0). Российский защитник "Оттавы" Артем Зуб отдал результативную передачу.