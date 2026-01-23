Рейтинг@Mail.ru
Макрон выступит c программной речью о ядерном сдерживании, пишут СМИ - РИА Новости, 23.01.2026
17:37 23.01.2026
Макрон выступит c программной речью о ядерном сдерживании, пишут СМИ
франция, эммануэль макрон, в мире
Франция, Эммануэль Макрон, В мире
Макрон выступит c программной речью о ядерном сдерживании, пишут СМИ

Express: Макрон выступит c программной речью о ядерном сдерживании в феврале

© REUTERS / Denis Balibouse Президент Франции Эммануэль
Президент Франции Эммануэль - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© REUTERS / Denis Balibouse
Президент Франции Эммануэль. Архивное фото
ПАРИЖ, 23 янв - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон собирается выступить с программной речью о французском ядерном сдерживании, а наиболее вероятной датой его выступления называется 24 февраля, сообщает в пятницу журнал Express.
"Ожидается, что Эммануэль Макрон "в скором времени" выступит с большой программной речью о ядерном сдерживании. (Наиболее – ред.) вероятная дата выступления – 24 февраля", – говорится в публикации.
Эммануэль Макрон выступает на 56-м ежегодном Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе, Швейцария - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Захарова пошутила над Макроном в солнцезащитных очках
22 января, 16:14
Важной темой в новой речи французского лидера, как ожидается, станет "европейское измерение" жизненно важных интересов страны. В ходе своего выступления Макрон также может представить концепцию "европейской конвенциональной поддержки", пишет Express без уточнения деталей.
В октябре 2025 года французский президент в интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) заявил, что Франция работает над модернизацией ядерной доктрины. В декабре газета Paris Match со ссылкой на источник в окружении Макрона писала, что французский лидер выступит с уточнениями ядерной доктрины Франции в начале 2026 года.
Митинг в Париже - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Во Франции вновь выдвинут вотумы недоверия правительству из-за бюджета
Вчера, 16:16
 
ФранцияЭммануэль МакронВ мире
 
 
