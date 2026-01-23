Макрон выступит c программной речью о ядерном сдерживании, пишут СМИ

ПАРИЖ, 23 янв - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон собирается выступить с программной речью о французском ядерном сдерживании, а наиболее вероятной датой его выступления называется 24 февраля, сообщает в пятницу журнал Express.
"Ожидается, что Эммануэль Макрон "в скором времени" выступит с большой программной речью о ядерном сдерживании. (Наиболее – ред.) вероятная дата выступления – 24 февраля", – говорится в публикации.
Захарова пошутила над Макроном в солнцезащитных очках
22 января, 16:14
Важной темой в новой речи французского лидера, как ожидается, станет "европейское измерение" жизненно важных интересов страны. В ходе своего выступления Макрон также может представить концепцию "европейской конвенциональной поддержки", пишет Express без уточнения деталей.
В октябре 2025 года французский президент в интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) заявил, что Франция работает над модернизацией ядерной доктрины. В декабре газета Paris Match со ссылкой на источник в окружении Макрона писала, что французский лидер выступит с уточнениями ядерной доктрины Франции в начале 2026 года.