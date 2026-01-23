Рейтинг@Mail.ru
23.01.2026
03:22 23.01.2026
Луна заявила, что ждет информации о прибытии депутатов Госдумы в США
Американская конгрессвумен Анна Паулина Луна рассказала РИА Новости, что ее приглашения ряду членов российской Госдумы остаются в силе и она ждет сведений о...
вашингтон (штат), анна паулина луна, госдума рф, в мире
Вашингтон (штат), Анна Паулина Луна, Госдума РФ, В мире
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 23 янв - РИА Новости. Американская конгрессвумен Анна Паулина Луна рассказала РИА Новости, что ее приглашения ряду членов российской Госдумы остаются в силе и она ждет сведений о дате их прибытия.
"Приглашение остается открытым для нескольких членов (Госдумы - ред.), которые были предварительно одобрены госдепартаментом для приезда в Вашингтон. Так что мы надеемся скоро услышать от посольства, чтобы узнать, когда они сюда приедут", - заявила Луна в интервью агентству.
Луна также отметила, что изначально встреча должна была пройти на этой неделе, а на следующей, вероятно, не состоится, поскольку конгресс не будет в сессии.
Конгрессвумен Анна Паулина Луна - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
Луна получила разрешение Госдепа на визит четырех депутатов Госдумы
8 января, 04:17
 
