Луна заявила, что ждет информации о прибытии депутатов Госдумы в США

2026-01-23T03:22:00+03:00
ВАШИНГТОН, 23 янв - РИА Новости. Американская конгрессвумен Анна Паулина Луна рассказала РИА Новости, что ее приглашения ряду членов российской Госдумы остаются в силе и она ждет сведений о дате их прибытия.
"Приглашение остается открытым для нескольких членов (Госдумы
- ред.), которые были предварительно одобрены госдепартаментом для приезда в Вашингтон
. Так что мы надеемся скоро услышать от посольства, чтобы узнать, когда они сюда приедут", - заявила Луна
в интервью агентству.
Луна также отметила, что изначально встреча должна была пройти на этой неделе, а на следующей, вероятно, не состоится, поскольку конгресс не будет в сессии.