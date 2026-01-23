Луна заявила, что ждет информации о прибытии депутатов Госдумы в США

ВАШИНГТОН, 23 янв - РИА Новости. Американская конгрессвумен Анна Паулина Луна рассказала РИА Новости, что ее приглашения ряду членов российской Госдумы остаются в силе и она ждет сведений о дате их прибытия.

Луна также отметила, что изначально встреча должна была пройти на этой неделе, а на следующей, вероятно, не состоится, поскольку конгресс не будет в сессии.