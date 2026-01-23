https://ria.ru/20260123/lukashenko-2069959859.html
Лукашенко лично приводит войска в боевую готовность
Особенность нынешней проверки вооруженных сил Белоруссии заключается в том, что президент республики Александр Лукашенко лично приводит в боевую готовность... РИА Новости, 23.01.2026
2026-01-23T18:42:00+03:00
2026-01-23T18:42:00+03:00
2026-01-23T18:42:00+03:00
белоруссия
Лукашенко на проверке лично приводит в боеготовность воинские части
МИНСК, 23 янв - РИА Новости. Особенность нынешней проверки вооруженных сил Белоруссии заключается в том, что президент республики Александр Лукашенко лично приводит в боевую готовность воинские части, сообщил журналистам государственный секретарь белорусского совбеза Александр Вольфович.
"Особенность (нынешней проверки - ред.) в том, что президент приводит воинские части в боевую готовность лично, минуя министерство обороны, генеральный штаб", - приводит слова Вольфовича
агентство Белта
.
Вольфович подчеркнул, что глава государства держит ход проверки на личном контроле. "Только что мною было доложено о прибытии контрольной группы из сотрудников Госсекретариата в бригаду, о том, как была готова бригада к получению задачи, чем она сейчас занимается. Президент постоянно держит на контроле (ход проверки ред)", - сказал он.
По словам госсекретаря, возможно и прибытие Лукашенко
в одну из частей. "Прибытие Президента может быть неожиданным для всех - как для тех, кто проверяет, так и для тех, кто держит экзамен", - добавил Вольфович.
