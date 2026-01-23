Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко лично приводит войска в боевую готовность - РИА Новости, 23.01.2026
18:42 23.01.2026
Лукашенко лично приводит войска в боевую готовность
Лукашенко лично приводит войска в боевую готовность - РИА Новости, 23.01.2026
Лукашенко лично приводит войска в боевую готовность
Особенность нынешней проверки вооруженных сил Белоруссии заключается в том, что президент республики Александр Лукашенко лично приводит в боевую готовность... РИА Новости, 23.01.2026
в мире
белоруссия
александр вольфович
александр лукашенко
белоруссия
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/11/2062547204_379:0:1787:1056_1920x0_80_0_0_d8ee5a0182b47a30f57f317f9faeca4a.jpg
в мире, белоруссия, александр вольфович, александр лукашенко
В мире, Белоруссия, Александр Вольфович, Александр Лукашенко
Лукашенко лично приводит войска в боевую готовность

Лукашенко на проверке лично приводит в боеготовность воинские части

© Фото : Пресс-служба президента Республики БеларусьПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© Фото : Пресс-служба президента Республики Беларусь
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 23 янв - РИА Новости. Особенность нынешней проверки вооруженных сил Белоруссии заключается в том, что президент республики Александр Лукашенко лично приводит в боевую готовность воинские части, сообщил журналистам государственный секретарь белорусского совбеза Александр Вольфович.
"Особенность (нынешней проверки - ред.) в том, что президент приводит воинские части в боевую готовность лично, минуя министерство обороны, генеральный штаб", - приводит слова Вольфовича агентство Белта.
Вольфович подчеркнул, что глава государства держит ход проверки на личном контроле. "Только что мною было доложено о прибытии контрольной группы из сотрудников Госсекретариата в бригаду, о том, как была готова бригада к получению задачи, чем она сейчас занимается. Президент постоянно держит на контроле (ход проверки ред)", - сказал он.
По словам госсекретаря, возможно и прибытие Лукашенко в одну из частей. "Прибытие Президента может быть неожиданным для всех - как для тех, кто проверяет, так и для тех, кто держит экзамен", - добавил Вольфович.
Внезапная масштабная проверка армии начата в Белоруссии 16 января по поручению президента страны.
В миреБелоруссияАлександр ВольфовичАлександр Лукашенко
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
