Житель Липецкой области выиграл в лотерею благодаря рисунку девушки

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Житель Липецкой области стал лотерейным мультимиллионером благодаря девушке, нарисованной на подарочном наборе с билетами, рассказали РИА Новости в пресс-службе крупнейшего распространителя всероссийских гослотерей "Столото".

В " Столото " напомнили, что в начале года житель Липецкой области выиграл в новогоднюю лотерею "Русского лото" 100 миллионов рублей.

Счастливый билет Роману попался в составе подарочного тубуса с 15 лотерейными купонами, который он приобрел в День Конституции, 12 декабря. По словам победителя, удачу ему принесла девушка, нарисованная на тубусе.