Житель Липецкой области выиграл в лотерею благодаря рисунку девушки
08:12 23.01.2026 (обновлено: 08:13 23.01.2026)
Житель Липецкой области выиграл в лотерею благодаря рисунку девушки
Житель Липецкой области выиграл в лотерею благодаря рисунку девушки - РИА Новости, 23.01.2026
Житель Липецкой области выиграл в лотерею благодаря рисунку девушки
Житель Липецкой области стал лотерейным мультимиллионером благодаря девушке, нарисованной на подарочном наборе с билетами, рассказали РИА Новости в пресс-службе
общество, липецкая область, столото
Общество, Липецкая область, Столото
Житель Липецкой области выиграл в лотерею благодаря рисунку девушки

Житель Липецкой области выиграл 100 млн руб в лотерею благодаря рисунку девушки

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Житель Липецкой области стал лотерейным мультимиллионером благодаря девушке, нарисованной на подарочном наборе с билетами, рассказали РИА Новости в пресс-службе крупнейшего распространителя всероссийских гослотерей "Столото".
В "Столото" напомнили, что в начале года житель Липецкой области выиграл в новогоднюю лотерею "Русского лото" 100 миллионов рублей.
Счастливый билет Роману попался в составе подарочного тубуса с 15 лотерейными купонами, который он приобрел в День Конституции, 12 декабря. По словам победителя, удачу ему принесла девушка, нарисованная на тубусе.
"Из всех предложенных тубусов только на одном мне очень понравилась изображенная девушка, и я точно решил, что она должна мне принести удачу! И оказался прав!", - поделился Роман.
Лотерейный билет - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Назван регион, где чаще всего выигрывают в лотереях
18 декабря 2025, 04:16
 
ОбществоЛипецкая областьСтолото
 
 
