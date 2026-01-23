Ликвидация пожара в конюшне в деревне Боярка Свердловской области. 23 января 2026

Ликвидация пожара в конюшне в деревне Боярка Свердловской области. 23 января 2026

На Урале 15 лошадей погибли при пожаре в конюшне, один человек пострадал

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 янв - РИА Новости. Пятнадцать лошадей погибли при пожаре в конюшне в деревне Боярка Свердловской области, один человек пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.

"Пятнадцать лошадей погибли", - сказал собеседник агентства.

По данным ведомства, ночью в пятницу к спасателям поступили данные о пожаре в деревне Боярка на улице Камышенская.

"На площади 500 квадратных метров сгорела конюшня. В результате пожара пострадал один человек", - добавили в главке.