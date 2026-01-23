https://ria.ru/20260123/loshadi-2069880940.html
На Урале 15 лошадей погибли при пожаре в конюшне, один человек пострадал
На Урале 15 лошадей погибли при пожаре в конюшне, один человек пострадал - РИА Новости, 23.01.2026
На Урале 15 лошадей погибли при пожаре в конюшне, один человек пострадал
Пятнадцать лошадей погибли при пожаре в конюшне в деревне Боярка Свердловской области, один человек пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального
2026-01-23T14:33:00+03:00
2026-01-23T14:33:00+03:00
2026-01-23T14:39:00+03:00
происшествия
урал
свердловская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
урал
свердловская область
Новости
ru-RU
На Урале 15 лошадей погибли при пожаре в конюшне, один человек пострадал
РИА Новости: на Урале 15 лошадей погибли при пожаре, 1 человек пострадал
ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 янв - РИА Новости. Пятнадцать лошадей погибли при пожаре в конюшне в деревне Боярка Свердловской области, один человек пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.
"Пятнадцать лошадей погибли", - сказал собеседник агентства.
По данным ведомства, ночью в пятницу к спасателям поступили данные о пожаре в деревне Боярка на улице Камышенская.
"На площади 500 квадратных метров сгорела конюшня. В результате пожара пострадал один человек", - добавили в главке.
На данный момент открытое горение ликвидировано, а проливка и разбор сгоревших конструкций завершены.