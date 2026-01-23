Рейтинг@Mail.ru
На Урале 15 лошадей погибли при пожаре в конюшне, один человек пострадал - РИА Новости, 23.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:33 23.01.2026 (обновлено: 14:39 23.01.2026)
https://ria.ru/20260123/loshadi-2069880940.html
На Урале 15 лошадей погибли при пожаре в конюшне, один человек пострадал
На Урале 15 лошадей погибли при пожаре в конюшне, один человек пострадал - РИА Новости, 23.01.2026
На Урале 15 лошадей погибли при пожаре в конюшне, один человек пострадал
Пятнадцать лошадей погибли при пожаре в конюшне в деревне Боярка Свердловской области, один человек пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального РИА Новости, 23.01.2026
2026-01-23T14:33:00+03:00
2026-01-23T14:39:00+03:00
происшествия
урал
свердловская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/17/2069881963_0:60:1785:1064_1920x0_80_0_0_cd5b080b11a804ae64698a3b3ccc4533.jpg
https://ria.ru/20260123/pozhar-2069748092.html
урал
свердловская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/17/2069881963_0:0:1501:1125_1920x0_80_0_0_0913414701e931bb5ef7b1a08aaa4961.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, урал, свердловская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Урал, Свердловская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На Урале 15 лошадей погибли при пожаре в конюшне, один человек пострадал

РИА Новости: на Урале 15 лошадей погибли при пожаре, 1 человек пострадал

© Фото : Главное управление МЧС России по Свердловской областиЛиквидация пожара в конюшне в деревне Боярка Свердловской области. 23 января 2026
Ликвидация пожара в конюшне в деревне Боярка Свердловской области. 23 января 2026 - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© Фото : Главное управление МЧС России по Свердловской области
Ликвидация пожара в конюшне в деревне Боярка Свердловской области. 23 января 2026
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 янв - РИА Новости. Пятнадцать лошадей погибли при пожаре в конюшне в деревне Боярка Свердловской области, один человек пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.
"Пятнадцать лошадей погибли", - сказал собеседник агентства.
По данным ведомства, ночью в пятницу к спасателям поступили данные о пожаре в деревне Боярка на улице Камышенская.
"На площади 500 квадратных метров сгорела конюшня. В результате пожара пострадал один человек", - добавили в главке.
На данный момент открытое горение ликвидировано, а проливка и разбор сгоревших конструкций завершены.
Губернатор Пензы Олег Мельниченко на месте происшествия - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
В Пензе после атаки БПЛА вспыхнул пожар на нефтебазе
Вчера, 05:51
 
ПроисшествияУралСвердловская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала