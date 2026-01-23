Врач рассказала, кому нельзя есть лимоны

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Лимоны нельзя употреблять при гастрите, язве, рефлюксе, тонзиллите, чувствительных зубах и аллергии, сообщила РИА Новости врач-гастроэнтеролог Скандинавского Центра Здоровья Ольга Чистик.

По ее словам, рекомендуется ограничить употребление лимонов беременным, кормящим женщинам, детям до 3 лет и людям, у которых есть проблемы с поджелудочной.