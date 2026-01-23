https://ria.ru/20260123/limon-2069743078.html
Врач рассказала, кому нельзя есть лимоны
Врач рассказала, кому нельзя есть лимоны - РИА Новости, 23.01.2026
Врач рассказала, кому нельзя есть лимоны
Лимоны нельзя употреблять при гастрите, язве, рефлюксе, тонзиллите, чувствительных зубах и аллергии, сообщила РИА Новости врач-гастроэнтеролог Скандинавского... РИА Новости, 23.01.2026
Врач рассказала, кому нельзя есть лимоны
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Лимоны нельзя употреблять при гастрите, язве, рефлюксе, тонзиллите, чувствительных зубах и аллергии, сообщила РИА Новости врач-гастроэнтеролог Скандинавского Центра Здоровья Ольга Чистик.
"Лимоны нельзя при гастрите, язве, рефлюксе, тонзиллите, чувствительных зубах и аллергии", - рассказала Чистик.
По ее словам, рекомендуется ограничить употребление лимонов беременным, кормящим женщинам, детям до 3 лет и людям, у которых есть проблемы с поджелудочной.