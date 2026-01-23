Лихачев не исключил сотрудничества с США по Трансарктическому коридору

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев, комментируя притязания США на Гренландию, не исключил возможности сотрудничества со Штатами по развитию Трансарктического транспортного коридора.
"Еще в прошлом году на Восточном экономическом форуме президент четко обозначил, что Россия и США могут совместно работать в Арктическом регионе. Не могу исключать, что развитие экономического потенциала в целом всего Арктического региона позволит нам говорить о замыкании Трансарктического транспортного коридора в большое транспортное кольцо", - сказал Лихачёв изданию "Страна Росатом".
Он уточнил, что это вопрос среднесрочной перспективы, зависящий от целого ряда политических решений.
Лихачев отметил, что, как сообщают СМИ, в основе политической дискуссии о принадлежности Гренландии лежат вопросы экономического освоения острова и встраивания его в большие логистические маршруты. С учетом таяния льдов международное транспортное сообщение в верхних широтах будет только нарастать, как и доступность природных богатств в регионе, обратил внимание глава госкорпорации.
По его словам, больше, чем Россия, никто не сделал для освоения Арктики. Он подчеркнул, что в России лучше, чем кто-либо понимают, то освоение этого сурового региона - вопрос не политики, а применения самых передовых технологий.
"Грубо говоря, флаг на полюсе поставить несложно, попробуй оттуда что-нибудь привези. Атомные технологии "Росатома" незаменимы для работы в Арктике. Северный морской путь сегодня обслуживают восемь наших атомных ледоколов, еще четыре - в разной степени строительства. Более интенсивного судоходства по Ледовитому океану, чем сегодня, не велось никогда, даже во времена СССР", - рассказал гендиректор "Росатома".
Он напомнил, что сейчас по поручению президента России Владимира Путина прорабатываются контуры создания Трансарктического транспортного коридора. Этот крупнейший логистический и инфраструктурный проект позволит консолидировать промышленный экспорт российских предприятий Урала, Арктики, Сибири через Северный морской пути к потребителям Азиатского региона, которые предъявляют растущий спрос на российскую продукцию.