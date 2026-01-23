Лихачев не исключил сотрудничества с США по Трансарктическому коридору

"Грубо говоря, флаг на полюсе поставить несложно, попробуй оттуда что-нибудь привези. Атомные технологии "Росатома" незаменимы для работы в Арктике. Северный морской путь сегодня обслуживают восемь наших атомных ледоколов, еще четыре - в разной степени строительства. Более интенсивного судоходства по Ледовитому океану, чем сегодня, не велось никогда, даже во времена СССР", - рассказал гендиректор "Росатома".