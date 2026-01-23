Лидеры ЕС достигли понимания о новом миропорядке, пишет Politico

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Лидеры стран Евросоюза на неформальном саммите в четверг в Брюсселе достигли негласного понимания того, что происходит переход от старого миропорядка к новому, сообщило европейское издание Politico со ссылкой на дипломатов и чиновника ЕС.

Саммит в Брюсселе завершился в ночь на пятницу. Как ранее сообщало издание, лидеры ведущих стран ЕС после завершения неформального саммита, на котором обсуждались ситуация вокруг Гренландии и проблема трансатлантических отношений, покинули здание Евросовета , не поговорив с прессой.

"И хотя, в отличие от недавних саммитов ЕС, на этой встрече не было ни громких заявлений, ни ссор, ни даже каких-либо решений, которые предстояло принять, встреча... тихо обозначила негласное понимание того, что произошел судьбоносный разрыв между старым и новым порядком - между тем, как Запад функционировал со времен Второй мировой войны, и тем, что ждет впереди", - говорится в материале газеты.

Один из дипломатов ЕС назвал нынешний период "переходом через Рубикон" и "шоковой терапией". "Европа больше не может быть такой как раньше. Они (лидеры ЕС - ред.) говорят об этом уже несколько дней", - заявил собеседник издания.

По данным газеты, в частном и публичном порядке лидеры ЕС подчеркивали, что быстрый и единый ответ ЕС, произошедший в этом месяце, не может быть разовой акцией.

"Речь не может идти только об энергетической безопасности или обороне, только об экономической мощи или торговой зависимости - это должно быть все и сразу", - сказал изданию один из источников.